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Допомога психолога: Как найти силы жить после оккупации?

28.04.2022

Так называемый «русский мир» оставляет после себя только разрушения, боль и слезы. А потому многие украинцы, которые на себе его прочувствовали, часто не понимают, как быть дальше. Как найти в себе силы жить после оккупации? И с чего начать? Рассказывает Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» от «Все буде добре».

светлана арефния

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За помощью к психологу обратилась зрительница из Бучи. После оккупации россиян ее квартира уцелела, хоть и подверглась ограблению. Но сейчас женщина просто не понимает, как жить дальше в помещении и городе, в котором все напоминает об этих нелюдях.

Чтобы найти силы жить после оккупации, Светлана Арефния советует:

  1. Работайте со злостью: кричите, бейте кулаками подушку, рвите бумагу. Делайте все, что поможет вам выплеснуть эту злость. Дайте себе время, чтобы негативные эмоции вышли.
  2. Важно делиться своими переживаниями. Рассказывайте близким о случившемся. Какие изменения в вашей квартире произошли, что исчезло, что осталось и т.д. Это тоже поможет избавиться от негативных эмоций.
  3. Выбрасывайте вещи, которые вызывают отвращение, когда вы их видите. Постепенно вы сможете приобрести другие вместо них. Постарайтесь также избегать тех вещей, которые вас возвращают к этим ужасным событиям и воспоминаниям.
  4. Возвращайтесь к обычным бытовым делам. Например, уборка, готовка. Постепенно вы будете возвращаться к обычной жизни, и ваше эмоциональное состояние будет меняться.
  5. Занимайтесь тем, что повышает настроение. Ищите ресурсное состояние. Это может быть еда, просмотр фильмов, интересные хобби и т.д.

Как найти силы жить после оккупации?

Верните себе обычную жизнь, которой вы жили до войны. И все буде добре!

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