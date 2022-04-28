Допомога психолога: Как найти силы жить после оккупации?
Так называемый «русский мир» оставляет после себя только разрушения, боль и слезы. А потому многие украинцы, которые на себе его прочувствовали, часто не понимают, как быть дальше. Как найти в себе силы жить после оккупации? И с чего начать? Рассказывает Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» от «Все буде добре».
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За помощью к психологу обратилась зрительница из Бучи. После оккупации россиян ее квартира уцелела, хоть и подверглась ограблению. Но сейчас женщина просто не понимает, как жить дальше в помещении и городе, в котором все напоминает об этих нелюдях.
Чтобы найти силы жить после оккупации, Светлана Арефния советует:
- Работайте со злостью: кричите, бейте кулаками подушку, рвите бумагу. Делайте все, что поможет вам выплеснуть эту злость. Дайте себе время, чтобы негативные эмоции вышли.
- Важно делиться своими переживаниями. Рассказывайте близким о случившемся. Какие изменения в вашей квартире произошли, что исчезло, что осталось и т.д. Это тоже поможет избавиться от негативных эмоций.
- Выбрасывайте вещи, которые вызывают отвращение, когда вы их видите. Постепенно вы сможете приобрести другие вместо них. Постарайтесь также избегать тех вещей, которые вас возвращают к этим ужасным событиям и воспоминаниям.
- Возвращайтесь к обычным бытовым делам. Например, уборка, готовка. Постепенно вы будете возвращаться к обычной жизни, и ваше эмоциональное состояние будет меняться.
- Занимайтесь тем, что повышает настроение. Ищите ресурсное состояние. Это может быть еда, просмотр фильмов, интересные хобби и т.д.
Верните себе обычную жизнь, которой вы жили до войны. И все буде добре!
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