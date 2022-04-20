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Допомога психолога: Как обезопасить себя в случае прихода оккупантов?

20.04.2022

В оккупированных украинских городах россияне часто ведут себя, как звери, и забывают о любых правилах ведения войны. Они вламываются в дома, забирают ценные вещи и применяют насилие в отношении гражданских. Поэтому, на всякий случай, важно знать, как себя вести при приходе оккупантов. Об этом в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре» рассказывает Андрей Жельветро.

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Психолог Андрей Жельветро советует всем украинцам, находящимся на оккупированных россией территориях, в первую очередь позаботиться о своей физической безопасности. Есть несколько правил, которые помогут вам.

Чтобы обезопасить себя в случае прихода оккупантов:

  1. Удалите из телефона всю информацию, которая может спровоцировать агрессию. Следует почистить все чаты, переписки, фотографии и т.д.
  2. Переименуйте или удалите опасные с точки зрения оккупантов контакты. Если у вас есть номера кого-то из ВСУ, теробороны, ветеранов АТО, волонтеров, госслужащих, — переименуйте их или вообще удалите.
  3. Женщинам, чтобы уменьшить риск физического насилия, нужно носить тусклую одежду, которая скрывает фигуру, избегать макияжа и стараться не проявлять эмоций. Также следует избегать зрительного контакта.
  4. Не проявляйте агрессии к оккупантам. Если они уже зашли на вашу территорию, то главное для вас — это спасти собственную жизнь.

Как обезопасить себя в случае прихода оккупантов?

Будьте готовы ко всему! А российские оккупанты обязательно понесут наказание за все свои преступления!

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

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