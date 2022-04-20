В оккупированных украинских городах россияне часто ведут себя, как звери, и забывают о любых правилах ведения войны. Они вламываются в дома, забирают ценные вещи и применяют насилие в отношении гражданских. Поэтому, на всякий случай, важно знать, как себя вести при приходе оккупантов. Об этом в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре» рассказывает Андрей Жельветро.

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Психолог Андрей Жельветро советует всем украинцам, находящимся на оккупированных россией территориях, в первую очередь позаботиться о своей физической безопасности. Есть несколько правил, которые помогут вам.

Чтобы обезопасить себя в случае прихода оккупантов:

Удалите из телефона всю информацию, которая может спровоцировать агрессию . Следует почистить все чаты, переписки, фотографии и т.д. Переименуйте или удалите опасные с точки зрения оккупантов контакты . Если у вас есть номера кого-то из ВСУ, теробороны, ветеранов АТО, волонтеров, госслужащих, — переименуйте их или вообще удалите. Женщинам, чтобы уменьшить риск физического насилия , нужно носить тусклую одежду, которая скрывает фигуру, избегать макияжа и стараться не проявлять эмоций. Также следует избегать зрительного контакта. Не проявляйте агрессии к оккупантам . Если они уже зашли на вашу территорию, то главное для вас — это спасти собственную жизнь.

Будьте готовы ко всему! А российские оккупанты обязательно понесут наказание за все свои преступления!

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