Война — это стресс и для взрослых, и для детей. И часто малыши по-разному реагируют на него. Мария из Киева обратилась за помощью к психологу, поскольку ее ребенок постоянно рисует войну. Первоклассник Милан изображает танки, бомбардировки, ракеты и боевые действия. В новой рубрике «Допомога психолога» дайджеста «Все буде добре» психолог Светлана Арефния рассказала, как справиться с этой ситуацией и что делать, если ребенок рисует войну.

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Светлана Арефния уверена, что в настоящих реалиях изображение войны является естественной реакцией детей на стресс. Иногда они не могут объяснить словами, что чувствуют, и делают это именно через рисунок. Если ваш ребенок рисует войну, психолог советует делать следующее:

Не просите ребенка рисовать только положительные картинки. Поддерживайте его в том, что он делает. Просите ребенка рассказать о его рисунках. Это поможет ему выговориться. Поддерживайте все эмоции ребенка: от замкнутости до гнева. Говорите, что вы принимаете его таким, как есть, понимаете его эмоции, любите и что вы рядом. Рисуйте вдвоем и постепенно добавляйте положительные элементы. Спрашивайте, кто кого защищает, что будет дальше и т. д. Вы можете даже садиться рядом и рисовать что-нибудь другое и обмениваться с ребенком этими рисунками. Таким образом вы будете постепенно закладывать в нем модель и перспективу мирной картинки. Уничтожьте рисунок вместе с ребенком, чтобы избавиться от страхов. Вы можете предложить ему совершить ритуал — порвать рисунок и бросить его в мусор или сжечь. Однако если ребенок хочет повесить рисунок на стену, вы должны поддержать его желание. Следите, появляются ли положительные изменения в рисунках. Каждый ребенок проживает стресс в своем темпе и насыщенности. Обычно это длится не так долго. Вы должны следить за динамикой изменений в этих рисунках.

Обратитесь за помощью психолога, если рисунки не меняются в течение нескольких недель, либо ребенок использует только красный и черный цвета, либо нажатие такое сильное, что рвется бумага.

Поддерживайте своего ребенка и помогайте ему справиться со стрессом.

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