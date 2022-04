Війна — це стрес і для дорослих, і для дітей. І часто малеча по-різному реагує на нього. Марія з Києва звернулася по допомогу психолога, оскільки її дитина постійно малює війну. Першокласник Мілан зображує танки, бомбардування, ракети і бойові дії. У новій рубриці «Допомога психолога» дайджесту «Все буде добре» психологиня Світлана Арефнія розповіла, як упоратися з цією ситуацією і що робити, якщо дитина малює війну.

Світлана Арефнія упевнена, що в реаліях сьогодення малювання війни є природною реакцією дітей на стрес. Іноді вони не можуть пояснити словами, що відчувають, і роблять це саме через зображення. Якщо ваша дитина малює війну, психологиня радить робити так:

Зверніться по допомогу психолога, якщо малюнки не змінюються протягом кількох тижнів, або дитина використовує лише червоний та чорний кольори, або натискання таке сильне, що рветься папір.

Підтримуйте свою дитину і допомагайте їй упоратися зі стресом.

