Війна — це стрес і для дорослих, і для дітей. І часто малеча по-різному реагує на нього. Марія з Києва звернулася по допомогу психолога, оскільки її дитина постійно малює війну. Першокласник Мілан зображує танки, бомбардування, ракети і бойові дії. У новій рубриці «Допомога психолога» дайджесту «Все буде добре» психологиня Світлана Арефнія розповіла, як упоратися з цією ситуацією і що робити, якщо дитина малює війну.

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Світлана Арефнія упевнена, що в реаліях сьогодення малювання війни є природною реакцією дітей на стрес. Іноді вони не можуть пояснити словами, що відчувають, і роблять це саме через зображення. Якщо ваша дитина малює війну, психологиня радить робити так:

Не просіть дитину малювати лише позитивні картинки. Підтримуйте її в тому, що вона робить. Просіть дитину розказати про її малюнки. Це допоможе їй виговоритися. Підтримуйте всі емоції дитини: від замкнутості до гніву. Говоріть, що ви приймаєте її такою, як є, розумієте її емоції, любите і що ви поруч. Малюйте вдвох і поступово додавайте позитивні елементи. Питайте про те, хто кого захищає, що буде далі тощо. Ви можете навіть сідати поруч і малювати щось інше та обмінюватися з дитиною цими малюнками. Таким чином ви будете поступово закладати в ній модель і перспективу мирної картинки. Знищіть малюнок разом із дитиною, щоби позбутися страхів. Ви можете запропонувати їй зробити ритуал — порвати малюнок і кинути його у смітник або спалити. Проте якщо дитина хоче повісити малюнок на стіну, ви повинні підтримати її бажання. Стежте, чи з’являються позитивні зміни в малюнках. Кожна дитина проживає стрес у своєму темпі й насиченості. Зазвичай це триває не дуже довго. Ви повинні стежити за динамікою змін у цих малюнках.

Зверніться по допомогу психолога, якщо малюнки не змінюються протягом кількох тижнів, або дитина використовує лише червоний та чорний кольори, або натискання таке сильне, що рветься папір.

Підтримуйте свою дитину і допомагайте їй упоратися зі стресом.

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