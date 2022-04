Через початок повномасштабної війни росії проти України мільйони жінок із дітьми змушені були тікати від обстрілів російської армії. Для нової рубрики щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — експерт Дмитро Карпачов пояснює, як допомогти 2-річній дитині переживати стрес від обстрілів, евакуації та життя поза рідною домівкою.

Молода жінка звернулася до Дмитра Карпачова по пораду, як говорити з дуже маленькою дитиною про війну і як їй пояснювати вибухи, обстріли, необхідність переїзду та відмови від деякого комфорту. Дитині бракує уважності на довготривалі заняття ― вона весь час намагається переключитися на мультики.

«У два роки не треба нічого говорити й пояснювати. Достатньо сказати, що війна ― це коли літають літаки, їздять танки і вулицями ходять солдати. Для дворічної дитини цього буде вдосталь», ― каже Дмитро.

У два роки дитина повністю від вас залежна. Можливо, вона відчуває вашу внутрішню напругу, їй поряд із вами некомфортно. Із її мамою відбувається щось не те, тому вона вирішує дивитися мультики, адже там усе добре, а не малювати чи танцювати з мамою. Бо мама це робить так собі. Якщо весь час бути знервованою і втомленою поряд із дитиною, це буде дуже погано для неї.

Як допомогти дворічній дитині пережити стрес

Варто зменшити обсяг новин ― дуже проста рекомендація. Дивіться новини раз на день, бажано, коли діти вже сплять. Ви подивилися, якщо треба, комусь зателефонували ― і все, дитина не бачить вашого суму. А весь інший час ви можете тепер присвятити власному психічному здоров’ю та дитині.

Зараз варто ставитися до їжі, як до палива та ліків. Збалансоване харчування впливає на нервову систему, яка впливає на стрес. Тому треба правильно харчуватися і дорослим, і дітям ― станьте для них прикладом. Знаходьте нові способи щось приготувати.

Зараз змінився світ дитини: вона живе в іншій квартирі, надворі інші люди, інші дерева ― все інше. Це не завжди може бути пов’язано з війною, це просто зміна місця проживання ― дитині важко переналаштуватися. Тому важливо не тиснути на неї. Важливо, щоб у дитини відновився графік, який був раніше. Можна питати, що вона хоче побачити. Але якщо не хоче ― не силуйте. Може, вона безпечніше почувається вдома.

Важливо, щоб у новому помешканні в малюка був власний куточок ― для його іграшок, малюнків. Бо для дитини дуже важливе відчуття власного простору ― стабільність, на яку вона може спиратися.

