Из-за начала полномасштабной войны россии против Украины миллионы женщин с детьми вынуждены были бежать от обстрелов российской армии. Для новой рубрики ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» — эксперт Дмитрий Карпачев объясняет, как помочь детям пережить стресс от обстрелов, эвакуации и жизни вне дома.

Молодая женщина обратилась к Дмитрию Карпачеву за советом: как говорить с очень маленьким ребенком о войне и как ему объяснять взрывы, обстрелы, необходимость переезда и отказа от некоторого комфорта. Ребенку не хватает внимательности на длительные занятия ― он все время пытается переключиться на мультики.

«В два года не нужно ничего говорить и объяснять. Достаточно сказать, что война ― это когда летают самолеты, ездят танки и по улицам ходят солдаты. Для двухлетнего ребенка этого будет достаточно», ― говорит Дмитрий.

Что создает дополнительный стресс ребенку

В два года ребенок полностью от вас зависим. Возможно, он чувствует ваше внутреннее напряжение, ему рядом с вами некомфортно. С его мамой происходит что-то не то, поэтому он решает смотреть мультики, ведь там все хорошо, а не рисовать или танцевать с мамой. Потому что мама это делает так себе. Если все время быть нервной и уставшей рядом с ребенком, это будет очень плохо для него.

Как помочь двухлетнему ребенку пережить стресс

Сохраняйте спокойствие. Ребёнок тонко чувствует ваши эмоции.

Следует уменьшить объем новостей ― очень простая рекомендация. Смотрите новости ежедневно, желательно, когда дети уже спят. Вы посмотрели, если надо, кому-то позвонили ― и все, ребенок не видит вашу грусть. А все остальное время вы можете теперь посвятить собственному психическому здоровью и ребенку.

Питайтесь сбалансированно. Относитесь к пище, как к лекарству.

Сейчас следует относиться к еде, как к топливу и лекарству. Сбалансированное питание влияет на нервную систему, а та в свою очередь — на стресс. Поэтому нужно правильно питаться и взрослым, и детям ― покажите на собственном примере. Найдите новые способы что-то приготовить.

Верните ребенку те активности, которые были до войны. Старайтесь соблюдать привычный для ребенка график.

Сейчас изменился мир ребенка: он живет в другой квартире, на улице другие люди, другие деревья ― все другое. Это не всегда может быть связано с войной, это просто смена места жительства ― ребенку трудно перенастроиться. Поэтому важно не давить на него. Важно, чтобы у ребенка восстановился привычный ранее график. Можно спрашивать, что он хочет увидеть на улице. Но если не хочет ― нельзя принуждать. Возможно, он безопаснее чувствует себя дома.

Позаботьтесь, чтобы у ребенка был свой собственный уголок.

Важно, чтобы в новом доме у малыша был собственный уголок ― для его игрушек, рисунков. Ибо для ребенка очень важно чувство собственного пространства ― стабильность, на которую он может опираться.

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.