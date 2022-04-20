Допомога психолога: Як убезпечити себе у випадку приходу окупантів?
В окупованих українських містах росіяни часто поводяться, як звірі, і забувають про будь-які правила ведення війни. Вони вдираються у домівки, забирають цінні речі і застосовують насильство до цивільних громадян. Тому, про всяк випадок, важливо знати, як поводитись у разі приходу окупантів. Про це в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре» розповідає Андрій Жельветро.
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Психолог Андрій Жельветро радить усім українцям, які перебувають на окупованих росією територіях, передусім подбати про свою фізичну безпеку. Є кілька правил, які допоможуть вам.
Щоб убезпечити себе у випадку приходу окупантів:
- Видаліть з телефона всю інформацію, яка може спровокувати агресію. Треба почистити всі чати, листування, фотографії тощо.
- Перейменуйте або видаліть небезпечні з погляду окупантів контакти. Якщо у вас є номери когось із ЗСУ, тероборони, ветеранів АТО, волонтерів, держслужбовців, — перейменуйте їх або взагалі видаліть.
- Жінкам, щоб зменшити ризик фізичного насильства, треба носити тьмяний одяг, який приховує фігуру, уникати макіяжу і старатися не проявляти емоцій. Також варто уникати зорового контакту.
- Не проявляйте агресії до окупантів. Якщо вони вже зайшли на вашу територію, то головне для вас — урятувати власне життя.
Будьте готовими до всього! А російські окупанти обов’язково понесуть покарання за всі свої злочини!
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