В окупованих українських містах росіяни часто поводяться, як звірі, і забувають про будь-які правила ведення війни. Вони вдираються у домівки, забирають цінні речі і застосовують насильство до цивільних громадян. Тому, про всяк випадок, важливо знати, як поводитись у разі приходу окупантів. Про це в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре» розповідає Андрій Жельветро.

Психолог Андрій Жельветро радить усім українцям, які перебувають на окупованих росією територіях, передусім подбати про свою фізичну безпеку. Є кілька правил, які допоможуть вам.

Будьте готовими до всього! А російські окупанти обов’язково понесуть покарання за всі свої злочини!

