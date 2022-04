Ось уже більше місяця російські війська утримують в окупації кілька міст України. І роблять вони це шляхом маніпуляцій, погроз та застосування сили. Те саме відбувається і в Херсоні, звідки наша героїня Тетяна. То як вижити в умовах окупації? Розповідає Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

За час повномасштабної війни окуповані росією українські міста проявили себе, як справжні герої. Однак людям у них доводиться нелегко, адже вони живуть практично в лігві ворога. Часто в окупованих містах є нестача продовольства, ліків, гуманітарної допомоги і будь-якого захисту.

Ця війна неодмінно невдовзі закінчиться нашою перемогою. Тримайтеся! Слава Україні!

