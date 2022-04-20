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Допомога психолога: Як вижити в окупації?

20.04.2022

Ось уже більше місяця російські війська утримують в окупації кілька міст України. І роблять вони це шляхом маніпуляцій, погроз та застосування сили. Те саме відбувається і в Херсоні, звідки наша героїня Тетяна. То як вижити в умовах окупації? Розповідає Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

допомога психолога стб

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За час повномасштабної війни окуповані росією українські міста проявили себе, як справжні герої. Однак людям у них доводиться нелегко, адже вони живуть практично в лігві ворога. Часто в окупованих містах є нестача продовольства, ліків, гуманітарної допомоги і будь-якого захисту.

Як вижити в окупації?

  1. Подбайте про свій психологічний комфорт. Уникайте самотності, бо саме вона може тривожити людину найбільше.
  2. Якщо ви лишилися на самоті — заведіть щоденник. Коли важко, нема з ким поговорити або хочеться вихлюпнути емоції, — почніть діалог із собою, зі своїм внутрішнім станом. 
  3. Приділяйте час тому, що вас наповнює емоційно. Зараз важливо це робити, наскільки можливо. Оберіть те, що вам допомагає переключитися і навіть усміхнутися. Дозвольте собі ті речі, які, можливо, ви тимчасово собі заборонили. Тому що життя триває навіть в окупації.

Как выжить в оккупации?

Ця війна неодмінно невдовзі закінчиться нашою перемогою. Тримайтеся! Слава Україні!

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

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