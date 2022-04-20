Допомога психолога: Как выжить в оккупации?
Вот уже больше месяца российские войска удерживают в оккупации несколько городов Украины. И делают они это путем манипуляций, угроз и применения силы. То же самое происходит и в Херсоне, откуда наша героиня Татьяна. Как же выжить в условиях оккупации? Рассказывает Андрей Жельветро в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».
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За время полномасштабной войны оккупированные россией украинские города проявили себя, как настоящие герои. Но людям в них приходится нелегко, ведь они живут практически в логове врага. Часто в оккупированных городах есть недостаток продовольствия, лекарств, гуманитарной помощи и любой защиты.
Как выжить в оккупации?
- Позаботьтесь о своем психологическом комфорте. Избегайте одиночества, потому что именно оно может тревожить человека больше всего.
- Если вы остались в одиночестве — заведите дневник. Когда тяжело, не с кем поговорить или хочется выплеснуть эмоции, — начните диалог с собой, со своим внутренним состоянием.
- Уделяйте время тому, что вас наполняет эмоционально. Сейчас важно это делать, насколько возможно. Выберите то, что помогает вам переключиться и даже улыбнуться. Позвольте себе вещи, которые, возможно, вы временно себе запретили. Потому что жизнь продолжается даже в оккупации.
Эта война обязательно вскоре закончится нашей победой. Держитесь! Слава Украине!
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