В среду, 4 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

В среду, 04.05.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Светлана Арефния поделится советами:

Как помочь подростку справиться с ситуацией, когда часть его друзей с пророссийскими взглядами и враждебным отношением к нему?

Что делать, если ваш бизнес находится на временно оккупированной территории?

Когда ребенок спрашивает: «Это мы виноваты в том, что война началась? Почему нас убивают?»

Если дети спрашивают: «Когда путин умрет?»

Если ребенок спрашивает: «А маму с папой убьют? Что я буду без них делать?»

Как избавиться от бремени ответственности за близких?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 4 мая в 19:45 на СТБ!

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