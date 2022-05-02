Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Допомога психолога: Як впоратися із загостреною дитячою агресією і як на неї реагувати?

02.05.2022

Усі діти реагують на реалії війни по-різному. Проте безперечно, для кожної з них це величезний стрес. Якщо реакцією вашої дитини на війну стала агресія і ви не знаєте, як на це реагувати, — читайте поради Андрія Жельветро в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре». 

Как справиться с заостренной детской агрессией

Більше на тему: Як створити стан психологічного комфорту в дитини у чужому середовищі?

4-річний син Єви після початку війни став проявляти агресію. І жінка не знає, як на це реагувати. Психолог Андрій Жельветро рекомендує в такому разі підтримати дитину і допомогти їй.

Щоб впоратися із загостреною дитячою агресією:

  1. У жодному разі не застосовуйте фізичні покарання. Коли дитину б’є тато чи мама, у неї порушується базова довіра до світу. Краще застосовувати мову діалогу.
  2. Знайдіть своє джерело заспокоєння та відновіть власні внутрішні ресурси. Це може бути медитація, робота, спілкування — будь-що.
  3. Не забороняйте дитині відчувати негативні емоції. Знайдіть ігрову форму для їх вираження. Навчіть дитину вивільняти свої емоції.
  4. Коли діти починають битися — ізолюйте їх одне від одного. Але не сваріть через це.
  5. Обіймайте своїх дітей у моменти піку агресивної поведінки. Говоріть, що дитина може лаятися і сваритися. Дайте їй дозвіл на проживання цих емоцій. І при цьому говоріть, що ви поруч і завжди будете її захищати.
  6. Навчіть дитину позбуватися негативних емоцій у безпечний спосіб — для оточення і для неї самої. Спілкуйтеся з дитиною. Знайдіть екологічний спосіб позбавлятися від негативних емоцій. 
  7. Навчіть дитину розрізняти свої почуття та емоції. Важливо допомагати дитині визнавати свої почуття, розпізнавати їх і виражати. Щоб досягти цього, ви можете дивитися світлини, фотографії в інтернеті або самі показувати різні емоції, щоб дитина могла їх ідентифікувати.
  8. Проговорюйте словами емоції, які відчуває дитина. Кажіть їй, що вона має право на негативні емоції, але вони не повинні шкодити живим істотам — людям чи тваринам. Поясніть, що якщо вона відчуває якусь емоцію, то треба її проговорювати.
  9. За можливості віддайте дитину до дитсадка, щоб вона швидше соціалізувалася. Так і вам буде легше, і дитині.

Как справиться с заостренной детской агрессией

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Більше на тему: Як правильно говорити про війну з 3-річною дитиною?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send