Усі діти реагують на реалії війни по-різному. Проте безперечно, для кожної з них це величезний стрес. Якщо реакцією вашої дитини на війну стала агресія і ви не знаєте, як на це реагувати, — читайте поради Андрія Жельветро в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».

4-річний син Єви після початку війни став проявляти агресію. І жінка не знає, як на це реагувати. Психолог Андрій Жельветро рекомендує в такому разі підтримати дитину і допомогти їй.

