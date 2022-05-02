Усі діти реагують на реалії війни по-різному. Проте безперечно, для кожної з них це величезний стрес. Якщо реакцією вашої дитини на війну стала агресія і ви не знаєте, як на це реагувати, — читайте поради Андрія Жельветро в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».

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4-річний син Єви після початку війни став проявляти агресію. І жінка не знає, як на це реагувати. Психолог Андрій Жельветро рекомендує в такому разі підтримати дитину і допомогти їй.

Щоб впоратися із загостреною дитячою агресією:

У жодному разі не застосовуйте фізичні покарання . Коли дитину б’є тато чи мама, у неї порушується базова довіра до світу. Краще застосовувати мову діалогу. Знайдіть своє джерело заспокоєння та відновіть власні внутрішні ресурси. Це може бути медитація, робота, спілкування — будь-що. Не забороняйте дитині відчувати негативні емоції . Знайдіть ігрову форму для їх вираження. Навчіть дитину вивільняти свої емоції. Коли діти починають битися — ізолюйте їх одне від одного . Але не сваріть через це. Обіймайте своїх дітей у моменти піку агресивної поведінки . Говоріть, що дитина може лаятися і сваритися. Дайте їй дозвіл на проживання цих емоцій. І при цьому говоріть, що ви поруч і завжди будете її захищати. Навчіть дитину позбуватися негативних емоцій у безпечний спосіб — для оточення і для неї самої. Спілкуйтеся з дитиною. Знайдіть екологічний спосіб позбавлятися від негативних емоцій. Навчіть дитину розрізняти свої почуття та емоції . Важливо допомагати дитині визнавати свої почуття, розпізнавати їх і виражати. Щоб досягти цього, ви можете дивитися світлини, фотографії в інтернеті або самі показувати різні емоції, щоб дитина могла їх ідентифікувати. Проговорюйте словами емоції, які відчуває дитина . Кажіть їй, що вона має право на негативні емоції, але вони не повинні шкодити живим істотам — людям чи тваринам. Поясніть, що якщо вона відчуває якусь емоцію, то треба її проговорювати. За можливості віддайте дитину до дитсадка, щоб вона швидше соціалізувалася. Так і вам буде легше, і дитині.

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