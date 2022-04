Через повномасштабне воєнне вторгнення росії багатьом українцям довелося залишити дім заради своєї безпеки. При цьому багато хто взяв з собою мінімум речей і тепер на новому місці не почувається комфортно. Це стосується і дітей, чий світ в одну мить перевернувся. Як допомогти дитині створити стан психологічного комфорту поза домом? Розповідає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

Психологиня Світлана Арефнія впевнена, що при вимушеному переїзді треба робити все для того, щоб дитина почувалася, як удома. Це допоможе їй швидше адаптуватися до нових умов.

