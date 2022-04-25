Через повномасштабне воєнне вторгнення росії багатьом українцям довелося залишити дім заради своєї безпеки. При цьому багато хто взяв з собою мінімум речей і тепер на новому місці не почувається комфортно. Це стосується і дітей, чий світ в одну мить перевернувся. Як допомогти дитині створити стан психологічного комфорту поза домом? Розповідає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

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Психологиня Світлана Арефнія впевнена, що при вимушеному переїзді треба робити все для того, щоб дитина почувалася, як удома. Це допоможе їй швидше адаптуватися до нових умов.

Як створити стан психологічного комфорту в дитини у чужому середовищі?

Створіть серце кімнати з тканини або паперу , якщо у вас є підручні засоби. Ви можете вирізати серце, покласти його в кімнаті і підписати «серце кімнати». Попросіть також дітей вирізати маленькі серця і написати їхні імена. Або нехай вони намалюють автопортрет, який покладуть у це серце. Тоді щоразу, як дитина заходитиме до кімнати, вона розумітиме, що її зустрічає серце. Це викликатиме гарні емоції та відчуття власного простору. Прикрасьте кімнату малюнками . Вони додаватимуть настрою дитині. Зараз важливо знайти позитивні моменти і створювати позитивні ситуації, щоб адаптуватися. Вигадайте назву для сім’ї . Можна також намалювати якийсь знак команди на руці учасників. Це додаватиме відчуття підтримки, єдності, сім’ї. Вигадайте назву для кімнати . Ви можете навіть на дверях прикріпити цю назву. Щоб дитина, коли заходитиме до кімнати, відчувала там безпеку. Залучіть дитину до хатньої роботи у своїй кімнаті . Наприклад, разом прибирати, застеляти ліжко тощо. Робіть щось разом для кімнати, щоб цей простір підтримував дитину.

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