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Допомога психолога: Как создать состояние психологического комфорта у ребенка в чужой среде?

25.04.2022

Из-за полномасштабного военного вторжения россии многим украинцам пришлось покинуть дом ради своей безопасности. При этом многие взяли с собой минимум вещей и теперь на новом месте не чувствуют себя комфортно. Это касается и детей, чей мир в один миг перевернулся. Как же помочь ребенку создать состояние психологического комфорта вне дома? Рассказывает Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

допомога психолога стб

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Психолог Светлана Арефния уверена, что при вынужденном переезде нужно делать все для того, чтобы ребенок себя чувствовал, как дома. Это поможет ему быстрее адаптироваться к новым условиям.

Как создать состояние психологического комфорта у ребенка в чужой среде?

  1. Создайте сердце комнаты из ткани или бумаги, если у вас есть подручные средства. Вы можете вырезать сердце, положить его в комнате и подписать «сердце комнаты». Попросите также детей вырезать маленькие сердца и написать их имена. Или же пусть они нарисуют автопортрет, который положат в это сердце. Тогда каждый раз, когда ребенок будет заходить в комнату, он будет понимать, что его встречает сердце. Это будет вызывать хорошие эмоции и чувство личного пространства.
  2. Украсьте комнату рисунками. Они будут улучшать настроение ребенку. Сейчас важно найти положительные моменты и создавать положительные ситуации, чтобы адаптироваться.
  3. Придумайте название для семьи. Можно также нарисовать какой-нибудь знак команды на руке участников. Это будет придавать чувство поддержки, единства, семьи.
  4. Придумайте название для комнаты. Вы можете даже на двери прикрепить это название. Чтобы ребенок, когда будет заходить в комнату, чувствовал там безопасность.
  5. Привлеките ребенка к домашней работе в своей комнате. Например, вместе убираться, застилать кровать и т. д. Делайте что-нибудь вместе для комнаты, чтобы это пространство поддерживало ребенка.

Как сохранить психологический комфорт ребенка в новой среде

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