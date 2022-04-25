Из-за полномасштабного военного вторжения россии многим украинцам пришлось покинуть дом ради своей безопасности. При этом многие взяли с собой минимум вещей и теперь на новом месте не чувствуют себя комфортно. Это касается и детей, чей мир в один миг перевернулся. Как же помочь ребенку создать состояние психологического комфорта вне дома? Рассказывает Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

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Психолог Светлана Арефния уверена, что при вынужденном переезде нужно делать все для того, чтобы ребенок себя чувствовал, как дома. Это поможет ему быстрее адаптироваться к новым условиям.

Как создать состояние психологического комфорта у ребенка в чужой среде?

Создайте сердце комнаты из ткани или бумаги , если у вас есть подручные средства. Вы можете вырезать сердце, положить его в комнате и подписать «сердце комнаты». Попросите также детей вырезать маленькие сердца и написать их имена. Или же пусть они нарисуют автопортрет, который положат в это сердце. Тогда каждый раз, когда ребенок будет заходить в комнату, он будет понимать, что его встречает сердце. Это будет вызывать хорошие эмоции и чувство личного пространства. Украсьте комнату рисунками . Они будут улучшать настроение ребенку. Сейчас важно найти положительные моменты и создавать положительные ситуации, чтобы адаптироваться. Придумайте название для семьи . Можно также нарисовать какой-нибудь знак команды на руке участников. Это будет придавать чувство поддержки, единства, семьи. Придумайте название для комнаты . Вы можете даже на двери прикрепить это название. Чтобы ребенок, когда будет заходить в комнату, чувствовал там безопасность. Привлеките ребенка к домашней работе в своей комнате . Например, вместе убираться, застилать кровать и т. д. Делайте что-нибудь вместе для комнаты, чтобы это пространство поддерживало ребенка.

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