Как помочь ребенку преодолеть чувство страха Допомога психолога

Войска из россии начали атаковать украинские города без предупреждения под утро 24 февраля. Женщины с испуганными детьми эвакуируются или вынуждены прятаться в подвалах и других убежищах от российских обстрелов и бомбежек. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев посоветовал родителям, что делать, чтобы ребенку было не так страшно во время войны.

Есть мамы, которые не ведут детей в подвалы во время каждой воздушной тревоги, а есть такие, кто чересчур паникует.

Что делать, чтобы ребенку было не так страшно во время войны

«Ребенок, который напуган из-за того, что напугана его мама, ― это не очень хорошо, но это можно исправить. А вот ребенок, который умер в результате взрыва бомбы, потому что они не пошли в подвал, ― с этим никто ничего уже не сделает», ― подчеркнул Карпачев.

Объясните ребенку, что происходит и почему нужно идти в бомбоубежище.

Следует понимать цену ошибки. Важно, чтобы ребенок понимал, что происходит ― почему нужно идти в бомбоубежище и укладываться в коридоре.

Как можно чаще повторяйте ребенку, что вы о нем позаботитесь и его защитите.

Для ребенка очень важно чувствовать себя в безопасности, а это возможно, когда он видит гарантии со стороны взрослых.

Вы о своем ребенке заботитесь всю его жизнь. Поэтому для него важно, что о нем позаботятся и в этих обстоятельствах. «Все будет хорошо, я о тебе позабочусь», ― эти слова нужно проговаривать как можно чаще.

Сформулируйте правила безопасности ребенка.

Важно постоянно напоминать ребенку о таких вещах:

я тебя защищу;

все будет хорошо;

война обязательно закончится;

тебе ничего не угрожает, если ты будешь соблюдать правила.

Объясните ребенку, что воюют страны и армии и никто не воюет лично против него.

«Очень важно, чтобы у ребенка не сложилось понимание, что это война лично против него ― что пришли разрушить его дом, убить его родителей. Лучше, чтобы у ребенка было понимание, что воюют две страны, воюют армии. Таким образом, у него будет больше шансов сберечь свою психику. Потому что понимание того, что кто-то пришел и забрал то, что тебе принадлежит, и ты ничего не можешь с этим поделать, ― эта идея может быть достаточно травматичной для ребенка», ― подчеркнул Дмитрий Карпачев.

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