Війська з росії почали атакувати українські міста без попередження під ранок 24 лютого. Жінки з переляканими дітьми евакуюються або змушені тижнями ховатися у підвалах та інших укриттях від російських обстрілів і бомбардувань. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов порадив батькам, що робити, щоб дитині було не так страшно під час війни.

Є мами, які не ведуть дітей у підвали під час кожної повітряної тривоги, а є такі, які багато панікують.

Що робити, щоб дитині було не так страшно під час війни

«Дитина, яка налякана через те, що налякана її мама, ― це не дуже добре, але це можна виправити. А от дитина, яка померла внаслідок вибуху бомби, бо вони не пішли до підвалу, ― з цим ніхто нічого вже не зробить», ― наголосив Карпачов.

Треба розуміти ціну помилки. Важливо, щоб дитина розуміла, що відбувається ― чому потрібно йти у бомбосховище чи вкладатися в коридорі.

Для дитини дуже важливо почуватися у безпеці, а це можливо, коли вона бачить гарантії з боку дорослих.

Ви про свою дитину дбаєте все її життя. Тому для неї важливо, що про неї подбають і в цих обставинах. «Усе буде добре, я про тебе подбаю», ― ці слова треба проговорювати якомога частіше.

Важливо постійно нагадувати дитині про такі речі:

«Дуже важливо, щоб у дитини не склалося розуміння, що це війна особисто проти неї ― що прийшли зруйнувати її дім, убити її батьків. Краще, щоб у дитини було розуміння, що воюють дві країни, воюють армії. Так у неї буде більше шансів зберегти свою психіку. Бо розуміння того, що хтось прийшов та забрав те, що тобі належить, і ти нічого не можеш із цим зробити, ― ця ідея може бути досить травматичною для дитини», ― наголосив Дмитро Карпачов.

