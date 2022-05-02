Все дети реагируют на реалии войны по-разному. Но бесспорно, для каждого из них это огромный стресс. Если реакцией вашего ребенка на войну стала агрессия и вы не знаете, как на это реагировать, — читайте советы Андрея Жельветро в рубрике «Допомога психолога» от «Все буде добре».

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4-летний сын Евы после начала войны стал проявлять агрессию. И женщина не знает, как на это реагировать. Психолог Андрей Жельветро рекомендует в таком случае поддержать ребенка и помочь ему.

Чтобы справиться с заостренной детской агрессией:

Ни в коем случае не используйте физические наказания . Когда ребенка бьет папа или мама, у него нарушается базовое доверие к миру. Лучше использовать язык диалога. Найдите источник успокоения и восстановите собственные внутренние ресурсы. Это может быть медитация, работа, общение — что угодно. Не запрещайте ребенку испытывать отрицательные эмоции . Найдите игровую форму для их выражения. Научите ребенка высвобождать свои эмоции. Когда дети начинают драться ― изолируйте их друг от друга . Но не ругайте из-за этого. Обнимайте своих детей в моменты пика агрессивного поведения . Говорите ребенку, что он может ругаться и злиться. Дайте ему разрешение на проживание этих эмоций. И при этом говорите, что вы рядом и всегда будете его защищать. Научите ребенка избавляться от негативных эмоций безопасным способом — для окружения и для него самого. Общайтесь с ребенком. Найдите экологичный способ избавляться от негативных эмоций. Научите ребенка различать свои чувства и эмоции . Важно помогать ребенку признавать свои чувства, распознавать их и выражать. Чтобы достичь этого, вы можете смотреть фотографии, картинки в интернете или самому показывать разные эмоции, чтобы ребенок мог их идентифицировать. Проговаривайте словами эмоции, которые испытывает ребенок . Говорите ему, что у него есть право на негативные эмоции, но они не должны вредить живым существам — людям или животным. Объясните, что если он испытывает некую эмоцию, то нужно ее проговаривать. По возможности отдайте ребенка в детсад , чтобы он быстрее социализировался. Так и вам будет легче, и ребенку.

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