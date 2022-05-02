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Допомога психолога: Как справиться с заостренной детской агрессией и как на нее реагировать?

02.05.2022

Все дети реагируют на реалии войны по-разному. Но бесспорно, для каждого из них это огромный стресс. Если реакцией вашего ребенка на войну стала агрессия и вы не знаете, как на это реагировать, — читайте советы Андрея Жельветро в рубрике «Допомога психолога» от «Все буде добре».

Как справиться с заостренной детской агрессией

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4-летний сын Евы после начала войны стал проявлять агрессию. И женщина не знает, как на это реагировать. Психолог Андрей Жельветро рекомендует в таком случае поддержать ребенка и помочь ему.

Чтобы справиться с заостренной детской агрессией:

  1. Ни в коем случае не используйте физические наказания. Когда ребенка бьет папа или мама, у него нарушается базовое доверие к миру. Лучше использовать язык диалога.
  2. Найдите источник успокоения и восстановите собственные внутренние ресурсы. Это может быть медитация, работа, общение — что угодно.
  3. Не запрещайте ребенку испытывать отрицательные эмоции. Найдите игровую форму для их выражения. Научите ребенка высвобождать свои эмоции.
  4. Когда дети начинают драться ― изолируйте их друг от друга. Но не ругайте из-за этого.
  5. Обнимайте своих детей в моменты пика агрессивного поведения. Говорите ребенку, что он может ругаться и злиться. Дайте ему разрешение на проживание этих эмоций. И при этом говорите, что вы рядом и всегда будете его защищать.
  6. Научите ребенка избавляться от негативных эмоций безопасным способом — для окружения и для него самого. Общайтесь с ребенком. Найдите экологичный способ избавляться от негативных эмоций.
  7. Научите ребенка различать свои чувства и эмоции. Важно помогать ребенку признавать свои чувства, распознавать их и выражать. Чтобы достичь этого, вы можете смотреть фотографии, картинки в интернете или самому показывать разные эмоции, чтобы ребенок мог их идентифицировать.
  8. Проговаривайте словами эмоции, которые испытывает ребенок. Говорите ему, что у него есть право на негативные эмоции, но они не должны вредить живым существам — людям или животным. Объясните, что если он испытывает некую эмоцию, то нужно ее проговаривать.
  9. По возможности отдайте ребенка в детсад, чтобы он быстрее социализировался. Так и вам будет легче, и ребенку.

Как справиться с заостренной детской агрессией

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