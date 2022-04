Як говорити з 3-річною дитиною про війну Допомога психолога | Все буде добре

Армія росії на світанні 24 лютого почала ракетні обстріли України і повномасштабне військове вторгнення. Діти можуть отримати психічну травму від самого факту війни, яка точиться зараз. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповів, як правильно говорити про війну з 3-річною дитиною і як варто дорослим працювати над собою.

Педагог Юлія виховує сина, якому вже майже 4 роки, вони з Коцюбинського, що під Києвом. 24 лютого, щоб не лякати дитину, вона вигадала для хлопчика гру «тікаймо швидше від злих». Про обстріли та всі звірства росіян Юлія розповіла в ігровій формі. Потім вона дивилася в очі синові і не бачила там страху. Тепер жінка хвилюється, чи правильно вона зробила, що пояснила все саме так.

Для неї це все казочки, її психіка ще не може осягнути кінечності буття.

Дитина через гру вчиться розуміти, що таке добро, а що таке зло.

Таким чином вона програє сценарій, у якому добро завжди перемагає зло. Так дитина почуватиметься більш спокійною та впевненою.

Найважливіше у віці до 4 років ― уберегти психіку дитини, не лякаючи її. Найбільше її лякає страх батьків. Дитина реагує на оточення залежно від того, які емоції переживають самі батьки.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.