Як говорити з 3-річною дитиною про війну Допомога психолога | Все буде добре

Армія росії на світанні 24 лютого почала ракетні обстріли України і повномасштабне військове вторгнення. Діти можуть отримати психічну травму від самого факту війни, яка точиться зараз. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповів, як правильно говорити про війну з 3-річною дитиною і як варто дорослим працювати над собою.

Педагог Юлія виховує сина, якому вже майже 4 роки, вони з Коцюбинського, що під Києвом. 24 лютого, щоб не лякати дитину, вона вигадала для хлопчика гру «тікаймо швидше від злих». Про обстріли та всі звірства росіян Юлія розповіла в ігровій формі. Потім вона дивилася в очі синові і не бачила там страху. Тепер жінка хвилюється, чи правильно вона зробила, що пояснила все саме так.

Як правильно говорити про війну з 3-річною дитиною

У цьому віці дитина не розуміє абстрактних понять, як війна або смерть.

Для неї це все казочки, її психіка ще не може осягнути кінечності буття.

Поясніть у формі гри, адже у цьому віці гра ― єдиний спосіб пізнання світу.

Дитина через гру вчиться розуміти, що таке добро, а що таке зло.

Пояснюйте, хто у цій війні на боці добра, а хто на боці зла. Не треба сварити дитину за те, що вона грається у війну.

Таким чином вона програє сценарій, у якому добро завжди перемагає зло. Так дитина почуватиметься більш спокійною та впевненою.

Головне ― зберігайте ваш внутрішній спокій, щоб ваша тривога не передалася дитині.

Найважливіше у віці до 4 років ― уберегти психіку дитини, не лякаючи її. Найбільше її лякає страх батьків. Дитина реагує на оточення залежно від того, які емоції переживають самі батьки.

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