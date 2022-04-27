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Допомога психолога: Как правильно говорить о войне с 3-летним ребенком?

27.04.2022

Армия россии на рассвете 24 февраля начала ракетные обстрелы Украины и полномасштабное военное вторжение. Дети могут получить психическую травму от самого факта идущей сейчас войны.  В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказал, как правильно говорить о войне с 3-летним ребенком и как следует взрослым работать над собой.

Как говорить с 3-х летним ребенком о войне Допомога психолога | Все буде добре

Педагог Юлия воспитывает сына, которому почти 4 года, они из Коцюбинского под Киевом. 24 февраля, чтобы не пугать ребенка, она придумала для мальчика игру «бежим поскорее от злых». Об обстрелах и всех зверствах россиян Юлия рассказала ему в игровой форме. Потом она смотрела в глаза сыну и не видела там страха. Теперь женщина волнуется, правильно ли она сделала, что объяснила все именно так.

Как правильно говорить о войне с 3-летним ребенком

Як правильно говорити про війну з 3-річною дитиною

  1. В этом возрасте ребенок не понимает абстрактных понятий, как война или смерть.

Для него это все сказки, его психика еще не способна постичь конечность бытия.

  1. Объясните в форме игры, ведь в этом возрасте игра ― единственный способ познания мира.

Ребенок через игру учится понимать, что такое добро, а что такое зло.

  1. Объясните, кто в этой войне на стороне добра, а кто на стороне зла.
  2. Не надо ругать ребенка за то, что он играет в войну.

Таким образом он проигрывает сценарий, в котором добро всегда побеждает зло. Так ребенок будет чувствовать себя более спокойно и уверенно.

  1. Главное ― сохраняйте ваше внутреннее спокойствие, чтобы ваша тревога не передалась ребенку.

Самое важное в возрасте до 4 лет ― уберечь психику ребенка, не напугав его. Больше всего его пугает страх родителей. Ребенок реагирует на окружение в зависимости от того, какие эмоции испытывают сами родители.

Як правильно говорити про війну з 3-річною дитиною

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