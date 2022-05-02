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Допомога психолога: Як спілкуватися з друзями, які залишаються в небезпечному регіоні, коли ти сам у безпеці?

02.05.2022

Війна поділила життя всіх українців на до і після. Хтось виїхав у більш безпечні регіони країни, хтось поїхав за кордон, а хтось залишився в рідному місті. І часом через це буває складно порозумітися з близькими. Про те, як спілкуватися з друзями, які залишаються в небезпечному регіоні, коли ви у безпеці, розповідає Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».

Как общаться с друзьями, которые остаются в опасном регионе

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Героїні рубрики «Допомога психолога» Олені довелося виїхати з Харкова, щоб убезпечити себе і трьох своїх дітей. Наразі жінка перебуває у Швейцарії. Але деякі її подруги залишилися в Харкові. І зараз Олені важко спілкуватися з ними, бо вона боїться осуду.

Якщо вам соромно через те, що ви в безпеці, а ваші друзі — ні:

  1. Не засуджуйте себе за свій вибір виїхати у більш безпечне місце. Ви зробили свій вибір, а друзі — свій. І ви не маєте катуватися через те, що попіклувалися про своїх дітей і виїхали.
  2. Будьте щирі та відверті у своїх словах та емоціях. Якщо ви подзвоните своїм друзям і відверто скажете, що боїтеся звинувачень у тому, що поїхали, запропонуєте допомогу і запитаєте, як вони, то маєте шанс ще більше з ними зблизитися.
  3. Не давайте порад. Просто послухайте і спробуйте їх зрозуміти. Зараз це дуже важливо для людей, що перебувають у небезпечних регіонах.
  4. Подаруйте надію на світле майбутнє. Малюйте разом з ними майбутнє — що буде після того, як війна закінчиться. І розмовляйте про свої почуття.

Как общаться с друзьями, которые остаются в опасном регионе

Віримо в нашу перемогу! Слава Україні!

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

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