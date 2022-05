Війна поділила життя всіх українців на до і після. Хтось виїхав у більш безпечні регіони країни, хтось поїхав за кордон, а хтось залишився в рідному місті. І часом через це буває складно порозумітися з близькими. Про те, як спілкуватися з друзями, які залишаються в небезпечному регіоні, коли ви у безпеці, розповідає Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».

Героїні рубрики «Допомога психолога» Олені довелося виїхати з Харкова, щоб убезпечити себе і трьох своїх дітей. Наразі жінка перебуває у Швейцарії. Але деякі її подруги залишилися в Харкові. І зараз Олені важко спілкуватися з ними, бо вона боїться осуду.

