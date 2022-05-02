Война разделила жизнь всех украинцев на до и после. Кто-то выехал в более безопасные регионы страны, кто-то уехал за границу, а кто-то остался в родном городе. И иногда из-за этого бывает сложно найти общий язык с близкими. О том, как общаться с друзьями, которые остаются в опасном регионе, когда вы в безопасности, рассказывает Андрей Жельветро в рубрике «Допомога психолога» от «Все буде добре».

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Героине рубрики «Допомога психолога» Елене пришлось уехать из Харькова, чтобы обезопасить себя и троих своих детей. В настоящее время женщина находится в Швейцарии. Но некоторые ее подруги остались в Харькове. И сейчас Елене тяжело общаться с ними, потому что она боится осуждения.

Если вам стыдно из-за того, что вы в безопасности, а ваши друзья ― нет:

Не осуждайте себя за свой выбор уехать в более безопасное место . Вы сделали свой выбор, а друзья ― свой. И вы не должны истязать себя за то, что позаботились о своих детях и уехали. Будьте искренни и откровенны в своих словах и эмоциях . Если вы позвоните своим друзьям и откровенно скажете, что боитесь обвинений в том, что уехали, предложите помощь и спросите, как они, то имеете шанс еще больше с ними сблизиться. Не давайте советов . Просто послушайте и попытайтесь их понять. Сейчас это очень важно для людей, которые находятся в опасных регионах. Подарите надежду на светлое будущее . Рисуйте вместе с ними будущее ― что будет после того, как война закончится. И разговаривайте о своих чувствах.

Верим в нашу победу! Слава Украине!

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