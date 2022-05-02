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Допомога психолога: Як перестати лякатися гучних звуків?

02.05.2022

Звуки сирени, пострілів і вибухів закарбувалися в пам’яті українців назавжди. І навіть у безпечному місці цей страх може даватися взнаки. Як перестати лякатися гучних звуків під час війни? Розповідає Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре». 

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Якщо ви перебуваєте в безпечному місці, але продовжуєте лякатися гучних звуків, то вам треба навчитися того, як правильно на них реагувати. 

Щоб перестати лякатися гучних звуків:

  1. Попросіть когось потренувати вас — несподівано плескати в долоні під час розмови або вмикати гучний звук на телефоні.
  2. Не переривайте дихання. Спробуйте розслабити плечі та озвучте, що саме ви почули. Контролюйте всі ці три параметри. Наприклад, ви чуєте хлопок, дихаєте, розслабляєтеся і кажете: «Це лише хлопок». І коли ви потім почуєте різкі звуки, то поводьтеся так само.
  3. Повторіть тренування принаймні 3—5 разів. І тоді ви перестанете лякатися гучних звуків. 

Как перестать пугаться громких звуков

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