Допомога психолога: Як перестати лякатися гучних звуків?
02.05.2022
Звуки сирени, пострілів і вибухів закарбувалися в пам’яті українців назавжди. І навіть у безпечному місці цей страх може даватися взнаки. Як перестати лякатися гучних звуків під час війни? Розповідає Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».
Більше на тему: Як знайти сили жити після окупації?
Якщо ви перебуваєте в безпечному місці, але продовжуєте лякатися гучних звуків, то вам треба навчитися того, як правильно на них реагувати.
Щоб перестати лякатися гучних звуків:
- Попросіть когось потренувати вас — несподівано плескати в долоні під час розмови або вмикати гучний звук на телефоні.
- Не переривайте дихання. Спробуйте розслабити плечі та озвучте, що саме ви почули. Контролюйте всі ці три параметри. Наприклад, ви чуєте хлопок, дихаєте, розслабляєтеся і кажете: «Це лише хлопок». І коли ви потім почуєте різкі звуки, то поводьтеся так само.
- Повторіть тренування принаймні 3—5 разів. І тоді ви перестанете лякатися гучних звуків.
Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».
Більше на тему: Що робити в разі емоційного виснаження?
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=