Звуки сирени, пострілів і вибухів закарбувалися в пам’яті українців назавжди. І навіть у безпечному місці цей страх може даватися взнаки. Як перестати лякатися гучних звуків під час війни? Розповідає Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».

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Якщо ви перебуваєте в безпечному місці, але продовжуєте лякатися гучних звуків, то вам треба навчитися того, як правильно на них реагувати.

Щоб перестати лякатися гучних звуків:

Попросіть когось потренувати вас — несподівано плескати в долоні під час розмови або вмикати гучний звук на телефоні. Не переривайте дихання . Спробуйте розслабити плечі та озвучте, що саме ви почули. Контролюйте всі ці три параметри. Наприклад, ви чуєте хлопок, дихаєте, розслабляєтеся і кажете: «Це лише хлопок». І коли ви потім почуєте різкі звуки, то поводьтеся так само. Повторіть тренування принаймні 3—5 разів . І тоді ви перестанете лякатися гучних звуків.

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