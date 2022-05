Звуки сирени, пострілів і вибухів закарбувалися в пам’яті українців назавжди. І навіть у безпечному місці цей страх може даватися взнаки. Як перестати лякатися гучних звуків під час війни? Розповідає Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».

Більше на тему: Як знайти сили жити після окупації?

Якщо ви перебуваєте в безпечному місці, але продовжуєте лякатися гучних звуків, то вам треба навчитися того, як правильно на них реагувати.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Більше на тему: Що робити в разі емоційного виснаження?

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.