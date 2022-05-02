Допомога психолога: Как перестать пугаться громких звуков?
02.05.2022
Звуки сирены, выстрелов и взрывов запечатлелись в памяти украинцев навсегда. И даже в безопасном месте этот страх может давать о себе знать. Как перестать пугаться громких звуков во время войны? Рассказывает Андрей Жельветро в рубрике «Допомога психолога» от «Все буде добре».
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Если вы находитесь в безопасном месте, но продолжаете пугаться громких звуков, вам нужно научиться тому, как правильно на них реагировать.
Чтобы перестать пугаться громких звуков:
- Попросите кого-то потренировать вас — неожиданно хлопать в ладоши во время разговора или включать громкий звук на телефоне.
- Не прерывайте дыхание. Попытайтесь расслабить плечи и озвучьте, что именно вы услышали. Контролируйте все эти три параметра. Например, вы слышите хлопок, дышите, расслабляетесь и говорите: «Это только хлопок». И когда вы потом услышите резкие звуки, то ведите себя точно так же.
- Повторите тренировку как минимум 3—5 раз. И тогда вы перестанете пугаться громких звуков.
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