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Допомога психолога: Как перестать пугаться громких звуков?

02.05.2022

Звуки сирены, выстрелов и взрывов запечатлелись в памяти украинцев навсегда. И даже в безопасном месте этот страх может давать о себе знать. Как перестать пугаться громких звуков во время войны? Рассказывает Андрей Жельветро в рубрике «Допомога психолога» от «Все буде добре».

как перестать пугаться громких звуков

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Если вы находитесь в безопасном месте, но продолжаете пугаться громких звуков, вам нужно научиться тому, как правильно на них реагировать.

Чтобы перестать пугаться громких звуков:

  1. Попросите кого-то потренировать вас — неожиданно хлопать в ладоши во время разговора или включать громкий звук на телефоне.
  2. Не прерывайте дыхание. Попытайтесь расслабить плечи и озвучьте, что именно вы услышали. Контролируйте все эти три параметра. Например, вы слышите хлопок, дышите, расслабляетесь и говорите: «Это только хлопок». И когда вы потом услышите резкие звуки, то ведите себя точно так же.
  3. Повторите тренировку как минимум 3—5 раз. И тогда вы перестанете пугаться громких звуков.

Как перестать пугаться громких звуков

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

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