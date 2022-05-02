Повномасштабний збройний напад рф змінив життя кожного українця. І всі ми по-різному переживаємо це. Деякі люди постійно засмучені, деякі зляться, а деякі не можуть плакати, хоч і відчувають у цьому потребу. Якщо ви належите до останньої категорії українців — читайте поради Андрія Жельветро в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».

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Психолог Андрій Жельветро запевняє, що якщо людина не плаче — це так званий «ефект застиглих емоцій». Він виникає тоді, коли ми стикаємося з потужним, сильним стресом ― наприклад, смертю, жахом чи шоком. Тоді людина наче заморожується зсередини. Це нормальна реакція, але треба навчитися «розморожувати» себе.

Якщо ви не можете заплакати, але відчуваєте в цьому потребу, Андрій Жельветро радить:

Напишіть на папері про свої переживання і спробуйте прочитати написане . При написанні не стримуйте себе ні в словах, ні в емоціях. Попросіть зробити вам масаж — це розслабить тіло і допоможе вивільнити емоції. Через стрес м’язи постійно перебувають у напруженому стані. А для того, щоб випустити емоції, необхідно розслабити тіло. Спробуйте продихати емоцію . Використовуйте спеціальну техніку: заплющіть очі, стисніть кулаки і дихайте животом через рот. Посилюйте при цьому ритм для того, щоб розігнати себе і ці почуття. Побийте якусь річ, проговорюючи, що відчуваєте . Наприклад, подушку. При цьому ви можете уявити ворога і згадати всю ситуацію, яку вам довелося пережити. Виплесніть емоції на цю річ. Спробуйте прожити почуття людини, що пережила травматичні події . Проте будьте обережні, ця техніка не з простих.

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