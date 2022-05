Повномасштабний збройний напад рф змінив життя кожного українця. І всі ми по-різному переживаємо це. Деякі люди постійно засмучені, деякі зляться, а деякі не можуть плакати, хоч і відчувають у цьому потребу. Якщо ви належите до останньої категорії українців — читайте поради Андрія Жельветро в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».

Психолог Андрій Жельветро запевняє, що якщо людина не плаче — це так званий «ефект застиглих емоцій». Він виникає тоді, коли ми стикаємося з потужним, сильним стресом ― наприклад, смертю, жахом чи шоком. Тоді людина наче заморожується зсередини. Це нормальна реакція, але треба навчитися «розморожувати» себе.

