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Допомога психолога: Що робити, якщо не можете заплакати, але відчуваєте в цьому потребу?

02.05.2022

Повномасштабний збройний напад рф змінив життя кожного українця. І всі ми по-різному переживаємо це. Деякі люди постійно засмучені, деякі зляться, а деякі не можуть плакати, хоч і відчувають у цьому потребу. Якщо ви належите до останньої категорії українців — читайте поради Андрія Жельветро в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре». 

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Психолог Андрій Жельветро запевняє, що якщо людина не плаче — це так званий «ефект застиглих емоцій». Він виникає тоді, коли ми стикаємося з потужним, сильним стресом ― наприклад, смертю, жахом чи шоком. Тоді людина наче заморожується зсередини. Це нормальна реакція, але треба навчитися «розморожувати» себе.

Якщо ви не можете заплакати, але відчуваєте в цьому потребу, Андрій Жельветро радить:

  1. Напишіть на папері про свої переживання і спробуйте прочитати написане. При написанні не стримуйте себе ні в словах, ні в емоціях.
  2. Попросіть зробити вам масаж — це розслабить тіло і допоможе вивільнити емоції. Через стрес м’язи постійно перебувають у напруженому стані. А для того, щоб випустити емоції, необхідно розслабити тіло. 
  3. Спробуйте продихати емоцію. Використовуйте спеціальну техніку: заплющіть очі, стисніть кулаки і дихайте животом через рот. Посилюйте при цьому ритм для того, щоб розігнати себе і ці почуття.
  4. Побийте якусь річ, проговорюючи, що відчуваєте. Наприклад, подушку. При цьому ви можете уявити ворога і згадати всю ситуацію, яку вам довелося пережити. Виплесніть емоції на цю річ. 
  5. Спробуйте прожити почуття людини, що пережила травматичні події. Проте будьте обережні, ця техніка не з простих. 

Что делать, если не можете заплакать, но чувствуете в этом нужду

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