Під час війни дуже важливо бути поінформованими щодо ситуації. Адже отримані дані можуть бути корисними для вас або ваших близьких. Та що робити, якщо читання новин переросло в крайність і почало займати практично весь час? Як обмежити безперервний інформаційний потік? Розповідає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

Минуло вже два місяці з початку повномасштабного військового нападу росії на нашу країну. За цей час у багатьох українців сформувалася звичка читати новини. Але якщо впадати в крайнощі, це також не піде на користь. Психологиня Світлана Арефнія розповідає, як бути в такій ситуації.

