Під час війни дуже важливо бути поінформованими щодо ситуації. Адже отримані дані можуть бути корисними для вас або ваших близьких. Та що робити, якщо читання новин переросло в крайність і почало займати практично весь час? Як обмежити безперервний інформаційний потік? Розповідає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

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Минуло вже два місяці з початку повномасштабного військового нападу росії на нашу країну. За цей час у багатьох українців сформувалася звичка читати новини. Але якщо впадати в крайнощі, це також не піде на користь. Психологиня Світлана Арефнія розповідає, як бути в такій ситуації.

Що робити, якщо сформувалася хибна звичка безперервно читати новини?

Обмежте читання новин — не більше 60 хвилин на день. Для зручності ви можете поставити таймер на телефоні. Коли спрацьовує годинник — ви відкладаєте гаджет і припиняєте читати новини. Після тривалого читання новин робіть фізичні рухи . Коли ви довго читаєте, у вас іде фізичне навантаження на тіло, оскільки ви сидите в одній і тій самій позі. А це виснажує організм. Тому після читання новин потрібно робити якісь фізичні вправи. Після цього у вас зміниться настрій на краще. Сформуйте режим дня . Якщо у вас буде план дня, де ви розписуватимете все, що будете робити, то ваш день стане інакшим. Виділяйте час на власне хобі . Не забувайте приділяти час собі. Тоді ви будете емоційно врівноваженими, і це допоможе і вам, і вашій родині. Щодня виконуйте дихальні вправи . Вдихайте на рахунок 5, затримка дихання — на рахунок 4, видихайте на рахунок 6. Виконайте 15—30 підходів. Такі вправи будуть збалансовувати ваше фізичне тіло і покращать загальне самопочуття. Прокидайтеся і лягайте спати щодня в один і той самий час . Бажано лягати не пізніше 10—11 години вечора.

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