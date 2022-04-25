Допомога психолога: Що робити, якщо сформувалася хибна звичка безперервно читати новини?
Під час війни дуже важливо бути поінформованими щодо ситуації. Адже отримані дані можуть бути корисними для вас або ваших близьких. Та що робити, якщо читання новин переросло в крайність і почало займати практично весь час? Як обмежити безперервний інформаційний потік? Розповідає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».
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Минуло вже два місяці з початку повномасштабного військового нападу росії на нашу країну. За цей час у багатьох українців сформувалася звичка читати новини. Але якщо впадати в крайнощі, це також не піде на користь. Психологиня Світлана Арефнія розповідає, як бути в такій ситуації.
Що робити, якщо сформувалася хибна звичка безперервно читати новини?
- Обмежте читання новин — не більше 60 хвилин на день. Для зручності ви можете поставити таймер на телефоні. Коли спрацьовує годинник — ви відкладаєте гаджет і припиняєте читати новини.
- Після тривалого читання новин робіть фізичні рухи. Коли ви довго читаєте, у вас іде фізичне навантаження на тіло, оскільки ви сидите в одній і тій самій позі. А це виснажує організм. Тому після читання новин потрібно робити якісь фізичні вправи. Після цього у вас зміниться настрій на краще.
- Сформуйте режим дня. Якщо у вас буде план дня, де ви розписуватимете все, що будете робити, то ваш день стане інакшим.
- Виділяйте час на власне хобі. Не забувайте приділяти час собі. Тоді ви будете емоційно врівноваженими, і це допоможе і вам, і вашій родині.
- Щодня виконуйте дихальні вправи. Вдихайте на рахунок 5, затримка дихання — на рахунок 4, видихайте на рахунок 6. Виконайте 15—30 підходів. Такі вправи будуть збалансовувати ваше фізичне тіло і покращать загальне самопочуття.
- Прокидайтеся і лягайте спати щодня в один і той самий час. Бажано лягати не пізніше 10—11 години вечора.
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