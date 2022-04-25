Во время войны очень важно быть информированными о текущей ситуации. Ведь полученные данные могут быть полезными вам или вашим близким. Но что делать, если чтение новостей переросло в крайность и начало занимать практически все время? Как ограничить беспрерывный информационный поток? Рассказывает Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

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Уже прошло два месяца с начала полномасштабного военного нападения россии на нашу страну. За это время у многих украинцев сформировалась привычка постоянно читать новости. Но если впадать в крайности, то это также не пойдет на пользу. Психолог Светлана Арефния рассказывает, как быть в такой ситуации.

Что делать, если сформировалась ложная привычка беспрерывно читать новости?

Ограничьте чтение новостей ― не более 60 минут в день. Для удобства вы можете установить таймер на телефоне. Когда срабатывают часы ― вы откладываете гаджет и прекращаете читать новости. После продолжительного чтения новостей делайте физические движения . Когда вы долго читаете, у вас идет физическая нагрузка на тело, поскольку вы сидите в одной и той же позе. А это истощает организм. Поэтому после чтения новостей нужно делать какие-то физические упражнения. После этого у вас изменится настроение к лучшему. Сформируйте режим дня . Если у вас будет план дня, где вы распишете все, что будете делать, то ваш день будет выглядеть иначе. Выделяйте время на собственное хобби . Не забывайте уделять время себе. Тогда вы будете эмоционально уравновешенны, и это поможет и вам, и вашей семье. Каждый день выполняйте дыхательные упражнения . Вдыхайте на счет 5, задержка дыхания ― на счет 4, выдыхайте на счет 6. Выполните 15―30 подходов. Такие упражнения принесут баланс вашему физическому телу и улучшат общее самочувствие. Просыпайтесь и ложитесь спать каждый день в одно и то же время . Желательно ложиться не позднее 10―11 часов вечера.

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