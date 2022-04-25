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Допомога психолога: Что делать, если сформировалась ложная привычка беспрерывно читать новости?

25.04.2022

Во время войны очень важно быть информированными о текущей ситуации. Ведь полученные данные могут быть полезными вам или вашим близким. Но что делать, если чтение новостей переросло в крайность и начало занимать практически все время? Как ограничить беспрерывный информационный поток? Рассказывает Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

Что делать, если сформировалась ложная привычка беспрерывно читать новости?

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Уже прошло два месяца с начала полномасштабного военного нападения россии на нашу страну. За это время у многих украинцев сформировалась привычка постоянно читать новости. Но если впадать в крайности, то это также не пойдет на пользу. Психолог Светлана Арефния рассказывает, как быть в такой ситуации.

Что делать, если сформировалась ложная привычка беспрерывно читать новости?

  1. Ограничьте чтение новостей ― не более 60 минут в день. Для удобства вы можете установить таймер на телефоне. Когда срабатывают часы ― вы откладываете гаджет и прекращаете читать новости.
  2. После продолжительного чтения новостей делайте физические движения. Когда вы долго читаете, у вас идет физическая нагрузка на тело, поскольку вы сидите в одной и той же позе. А это истощает организм. Поэтому после чтения новостей нужно делать какие-то физические упражнения. После этого у вас изменится настроение к лучшему.
  3. Сформируйте режим дня. Если у вас будет план дня, где вы распишете все, что будете делать, то ваш день будет выглядеть иначе.
  4. Выделяйте время на собственное хобби. Не забывайте уделять время себе. Тогда вы будете эмоционально уравновешенны, и это поможет и вам, и вашей семье.
  5. Каждый день выполняйте дыхательные упражнения. Вдыхайте на счет 5, задержка дыхания ― на счет 4, выдыхайте на счет 6. Выполните 15―30 подходов. Такие упражнения принесут баланс вашему физическому телу и улучшат общее самочувствие.
  6. Просыпайтесь и ложитесь спать каждый день в одно и то же время. Желательно ложиться не позднее 10―11 часов вечера.

Что делать, если сформировалась ложная привычка беспрерывно читать новости?

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

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