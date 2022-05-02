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Допомога психолога: Что делать, если не можете заплакать, но чувствуете в этом нужду?

02.05.2022

Полномасштабное военное нападение рф изменило жизнь каждого украинца. И все мы по-разному переживаем это. Некоторые люди постоянно грустят, некоторые злятся, а некоторые не могут плакать, хоть и чувствуют в этом нужду. Если вы относитесь к последней категории украинцев — читайте советы Андрея Жельветро в рубрике «Допомога психолога» от «Все буде добре».

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Психолог Андрей Жельветро уверяет, что если человек не плачет — это так называемый «эффект застывших эмоций». Он возникает тогда, когда мы сталкиваемся с мощным, сильным стрессом ― например, смертью, ужасом или шоком. Тогда человек словно замораживается изнутри. Это нормальная реакция, но нужно научиться «размораживать» себя.

Если вы не можете заплакать, но чувствуете в этом нужду, Андрей Жельветро советует:

  1. Напишите на бумаге о своих переживаниях и попробуйте прочитать написанное. При написании не сдерживайте себя ни в словах, ни в эмоциях.
  2. Попросите сделать вам массаж ― это расслабит тело и поможет высвободить эмоции. Из-за стресса мышцы постоянно находятся в напряженном состоянии. А для того, чтобы выпустить эмоции, необходимо расслабить тело.
  3. Попробуйте продышать эмоцию. Используйте специальную технику: закройте глаза, сожмите кулаки и дышите животом через рот. Усиливайте при этом ритм для того, чтобы разогнать себя и эти чувства.
  4. Побейте какую-нибудь вещь, проговаривая, что чувствуете. К примеру, подушку. При этом вы можете представить врага и вспомнить всю ситуацию, которую вам пришлось пережить. Выплесните эмоции на эту вещь.
  5. Попытайтесь прожить чувства человека, пережившего травмирующие события. Однако будьте осторожны, эта техника не из простых.

Что делать, если не можете заплакать, но чувствуете в этом нужду

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