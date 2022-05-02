Полномасштабное военное нападение рф изменило жизнь каждого украинца. И все мы по-разному переживаем это. Некоторые люди постоянно грустят, некоторые злятся, а некоторые не могут плакать, хоть и чувствуют в этом нужду. Если вы относитесь к последней категории украинцев — читайте советы Андрея Жельветро в рубрике «Допомога психолога» от «Все буде добре».

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Психолог Андрей Жельветро уверяет, что если человек не плачет — это так называемый «эффект застывших эмоций». Он возникает тогда, когда мы сталкиваемся с мощным, сильным стрессом ― например, смертью, ужасом или шоком. Тогда человек словно замораживается изнутри. Это нормальная реакция, но нужно научиться «размораживать» себя.

Если вы не можете заплакать, но чувствуете в этом нужду, Андрей Жельветро советует:

Напишите на бумаге о своих переживаниях и попробуйте прочитать написанное . При написании не сдерживайте себя ни в словах, ни в эмоциях. Попросите сделать вам массаж ― это расслабит тело и поможет высвободить эмоции. Из-за стресса мышцы постоянно находятся в напряженном состоянии. А для того, чтобы выпустить эмоции, необходимо расслабить тело. Попробуйте продышать эмоцию . Используйте специальную технику: закройте глаза, сожмите кулаки и дышите животом через рот. Усиливайте при этом ритм для того, чтобы разогнать себя и эти чувства. Побейте какую-нибудь вещь, проговаривая, что чувствуете . К примеру, подушку. При этом вы можете представить врага и вспомнить всю ситуацию, которую вам пришлось пережить. Выплесните эмоции на эту вещь. Попытайтесь прожить чувства человека, пережившего травмирующие события . Однако будьте осторожны, эта техника не из простых.

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