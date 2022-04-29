У понеділок, 2 травня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У 30-хвилинній програмі психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найактуальніші запитання українців під час війни. Детальніше ― далі.

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«Допомога психолога» — програма, у якій кожен глядач може звернутися по допомогу до психологів, яким довіряють мільйони українців.

У новому випуску від 2 травня Андрій Жельветро розповість:

як впоратися із загостреною дитячою агресією та як на неї реагувати;

що робити, якщо не можете заплакати, але відчуваєте в цьому потребу;

як перестати лякатися гучних звуків;

як спілкуватися з друзями, які залишаються в небезпечному регіоні, коли ти сам у безпеці;

як допомогти літній людині адаптуватись у новій країні.

Не забувайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться новий випуск «Допомоги психолога» вже 2 травня о 19:45 на СТБ!

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