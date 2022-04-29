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«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 2 травня?

29.04.2022

У понеділок, 2 травня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У 30-хвилинній програмі психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найактуальніші запитання українців під час війни. Детальніше ― далі.

допомога психолога андрей жельветро

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«Допомога психолога» — програма, у якій кожен глядач може звернутися по допомогу до психологів, яким довіряють мільйони українців. 

У новому випуску від 2 травня Андрій Жельветро розповість:

  • як впоратися із загостреною дитячою агресією та як на неї реагувати;
  • що робити, якщо не можете заплакати, але відчуваєте в цьому потребу;
  • як перестати лякатися гучних звуків;
  • як спілкуватися з друзями, які залишаються в небезпечному регіоні, коли ти сам у безпеці;
  • як допомогти літній людині адаптуватись у новій країні.

Не забувайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot

Дивіться новий випуск «Допомоги психолога» вже 2 травня о 19:45 на СТБ!

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