В понедельник, 2 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В 30-минутной программе психолог Андрей Жельветро ответит на самые актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробнее ― далее.

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«Допомога психолога» ― программа, в которой каждый зритель может обратиться за помощью к психологам, которым доверяют миллионы украинцев.

В новом выпуске от 2 мая Андрей Жельветро расскажет:

как справиться с обостренной детской агрессией и как на нее реагировать;

что делать, если не можете заплакать, но чувствуете в этом нужду;

как перестать пугаться громких звуков;

как общаться с друзьями, которые остаются в опасном регионе, когда ты сам в безопасности;

как помочь пожилому человеку адаптироваться в новой стране.

Не забывайте, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите новый выпуск «Допомоги психолога» уже 2 мая в 19:45 на СТБ!

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