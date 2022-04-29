«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 2 мая?
В понедельник, 2 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В 30-минутной программе психолог Андрей Жельветро ответит на самые актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробнее ― далее.
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«Допомога психолога» ― программа, в которой каждый зритель может обратиться за помощью к психологам, которым доверяют миллионы украинцев.
В новом выпуске от 2 мая Андрей Жельветро расскажет:
- как справиться с обостренной детской агрессией и как на нее реагировать;
- что делать, если не можете заплакать, но чувствуете в этом нужду;
- как перестать пугаться громких звуков;
- как общаться с друзьями, которые остаются в опасном регионе, когда ты сам в безопасности;
- как помочь пожилому человеку адаптироваться в новой стране.
Не забывайте, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
Смотрите новый выпуск «Допомоги психолога» уже 2 мая в 19:45 на СТБ!
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