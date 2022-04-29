Оренда житла під час війни: як не стати жертвою шахраїв

З початком повномасштабної війни багатьом українцям довелося залишити свої домівки і шукати прихистку у безпечніших регіонах країни. Проте шахраї не сплять і навіть у такий важкий час намагаються нажитися на людях. У новій рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре» Надія Матвєєва розповіла про те, як уберегти себе від шахраїв під час пошуку житла.

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Ви вирішили виїхати із зони бойових дій і плануєте орендувати квартиру? Пам’ятайте про три найбільш популярні схеми «розводів»:

Шахрай орендує чужу квартиру на добу, представляється хазяїном і здає її на довгий термін. Вимагає передоплату на картку за фейкове житло і зникає з грошима. Здає квартиру за низькою ціною, а через місяць різко піднімає оплату.

Що у поведінці власника має вас насторожити?

Відмовляється показати документи на квартиру.

Дуже поспішає здати житло.

Пропонує занижену ціну.

Не хоче підписувати договір.

Не може відповісти на прості запитання про останній ремонт або інфраструктуру району.

Надія Матвєєва акцентує увагу на 4 головних правилах безпеки під час пошуку житла:

Під час перегляду оголошення звертайте увагу на оригінальність фото і їхні розміри. Перевірте світлини за допомогою пошукової системи (натисніть правою кнопкою миші та оберіть «Знайти картинку»). Можливо, ви дізнаєтесь, що одна квартира «здається» одразу в кількох містах. Не перераховуйте завдаток на картку, якщо не бачили квартири. Оглянувши житло, попросіть власника показати документи на квартиру і паспорт. Оформіть офіційну угоду, прописавши термін і вартість оренди.

Бережіть себе та свої гроші!

Video: Надійні поради: Як біженцям орендувати житло і не натрапити на шахраїв? Як зняти квартиру і не потрапити на шахраїв під час війни? Найпопулярніші афери шахраїв при оренді квартир обговорюємо у рубриці Надійні поради у студії Все буде добре.

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