Оренда житла під час війни: як не стати жертвою шахраїв

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Надійні поради: Як біженцям орендувати житло і не натрапити на шахраїв?

29.04.2022

З початком повномасштабної війни багатьом українцям довелося залишити свої домівки і шукати прихистку у безпечніших регіонах країни. Проте шахраї не сплять і навіть у такий важкий час намагаються нажитися на людях. У новій рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре» Надія Матвєєва розповіла про те, як уберегти себе від шахраїв під час пошуку житла. 

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Ви вирішили виїхати із зони бойових дій і плануєте орендувати квартиру? Пам’ятайте про три найбільш популярні схеми «розводів»:

  1. Шахрай орендує чужу квартиру на добу, представляється хазяїном і здає її на довгий термін. 
  2. Вимагає передоплату на картку за фейкове житло і зникає з грошима.
  3. Здає квартиру за низькою ціною, а через місяць різко піднімає оплату.

Що у поведінці власника має вас насторожити?

  • Відмовляється показати документи на квартиру.
  • Дуже поспішає здати житло.
  • Пропонує занижену ціну.
  • Не хоче підписувати договір.
  • Не може відповісти на прості запитання про останній ремонт або інфраструктуру району.

Надія Матвєєва акцентує увагу на 4 головних правилах безпеки під час пошуку житла:

  1. Під час перегляду оголошення звертайте увагу на оригінальність фото і їхні розміри. Перевірте світлини за допомогою пошукової системи (натисніть правою кнопкою миші та оберіть «Знайти картинку»). Можливо, ви дізнаєтесь, що одна квартира «здається» одразу в кількох містах.
  2. Не перераховуйте завдаток на картку, якщо не бачили квартири.
  3. Оглянувши житло, попросіть власника показати документи на квартиру і паспорт.
  4. Оформіть офіційну угоду, прописавши термін і вартість оренди.   

Бережіть себе та свої гроші! 

Video: Надійні поради: Як біженцям орендувати житло і не натрапити на шахраїв?

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