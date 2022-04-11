З 24 лютого росія веде повномасштабну війну в Україні, влаштовуючи артобстріли та авіаційні удари. Мільйони українців покинули рідні домівки, рятуючись від звірячих дій окупантів: росіяни атакують оселі, лікарні, пологові й укриття з дітьми, займаються мародерством і зґвалтуваннями. В Україні офіційно дозволили отримувати статус переселенця ― за законом це стосується людей з 14 регіонів. Що робити, щоб отримати статус переселенця в Україні в 2022 році, ― читайте в матеріалі.

13 березня Уряд постановою № 269 вніс зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Відповідно до цих зміни громадяни України, які вимушено покинули своє житло через бойові дії, можуть отримати довідку, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік ВПО.

Асоціація міст України роз’яснила окремі особливості законодавства для полегшення процедури.

Хто має право на статус переселенця в Україні 2022

На отримання довідки мають право особи, які після запровадження воєнного стану (24.02.2022) перемістились із регіонів, які визначені Урядом (розпорядження № 204-р):

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

м. Київ

Луганська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Харківська область

Херсонська область

Чернігівська область

Куди звертатися для отримання довідки переселенця 2022

Для отримання довідки особа може звернутися до:

органів соцзахисту райдержадміністрацій (районних військових адміністрацій) та міських рад міст обласного значення;

центрів надання адміністративних послуг;

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад або ЦНАП (Мінсоцполітики допрацьовує інформаційну взаємодію, тому рекомендуємо наразі звертатись до органів соцзахисту РДА/РВА);

онлайн через Портал «ДІЯ» (за технічної можливості).

Що мають робити органи місцевого самоврядування (ОМС) після звернення:

Для ОМС у громадах, утворених з містами обласного значення, принцип діяльності не змінився: посадові особи приймають документи, видають довідки, формують електронні справи та вносять інформацію до бази ВПО (Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб).

Для інших ОМС необхідно уповноважити відповідний виконавчий орган або ЦНАП (та окремих працівників) на прийом документів, ухвалення рішення та видачу довідки ВПО, реєстрацію заяви з формуванням електронної справи. Уповноважити на такі дії можна також старосту.

Попереджають, що наразі виконавчі органи сільських, селищних, міських міст районного значення рад не мають можливості сформувати відповідні електронні справи і, на думку АМУ, поки не можуть видавати довідки.

Громадянам рекомендують звертатись до органів соцзахисту РДА/РВА. Зазначена проблема має бути вирішена налагодженням електронної взаємодії у найближчі кілька днів.

Допомога переселенцям 2022

У редакції постанови № 269 фінансова допомога передбачалася тільки переселенцям із тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Крим (за урядовою постановою № 505).

20 березня Уряд постановою № 332 затвердив новий Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Хто має право на допомогу як переселенець

Допомога надається особам, які:

перемістилися з Криму та 14 інших регіонів України, де проводяться бойові дії; включені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Як отримати допомогу переселенцям в Україні 2022

Для отримання допомоги ВПО подає заяву через мобільний додаток «ДІЯ» до районних, міських, селищних, сільських органів соцзахисту, ЦНАПу або уповноваженої особи органів місцевого самоврядування.

Станом на 25.03 подати заяву через «ДІЯ» немає можливості. Крім того, існує проблема з опрацюванням заяв органами місцевого самоврядування через ПК «Соціальна громада». Найближчим часом, за інформацією Мінсоцполітики, ці проблеми будуть вирішені.

Який розмір допомоги переселенцям в Україні 2022 року

Допомога надається щомісячно з місяця звернення на період дії воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу в таких розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей ― 3 тис. грн;

для інших осіб – 2 тис. грн.

Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення по її надання та дати припинення чи скасування воєнного стану.

Переселенці, які станом на 01.03.2022 отримували допомогу відповідно до Урядової постанови № 505, будуть отримувати допомогу відповідно до постанови №303. Постанова Уряду № 505 втратила чинність

Як виплати переселенцям впливають на інші виплати від держави

Допомога ВПО за постановою № 303 не впливає на інші виплати. Розмір допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги. Крім того, розмір допомоги не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

Чи можна одночасно отримувати допомогу на проживання ВПО та компенсацію витрат за тимчасове розміщення ВПО

Ні. Відповідно до Урядової постанови № 333, компенсацію витрат за тимчасове розміщення ВПО можна отримати особам тільки за тих переселенців, які не отримують допомогу на проживання, призначену відповідно до постанови № 332.

Який строк подання заяви для отримання допомоги

Кінцевий строк подання заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям подовжено до 30 квітня. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Відповідне рішення Уряд схвалив на засіданні 9 квітня.

«Підтримка наших людей — це пріоритет. По всій країні. Тих, хто вимушений був поїхати, і тих, хто залишився у своїх домівках. Підтримка грошима, житлом, їжею, ліками. Будемо робити все, аби ніхто не залишався сам на сам із цієї бідою», — наголосив Денис Шмигаль.

Вимушені переселенці тепер зможуть скористатися програмою підтримки до кінця квітня. Дорослі мають можливість отримати 2 тис. грн та 3 тис. грн на дитину.

Раніше Уряд змінив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Як відзначив Прем’єр-міністр, оформити статус переселенця тепер можна після працевлаштування.

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