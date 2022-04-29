Аренда жилья во время войны: как не стать жертвой мошенников

С началом полномасштабной войны многим украинцам пришлось покинуть свои дома и искать убежища в более безопасных регионах страны. Однако мошенники не спят и даже в такое тяжелое время пытаются нажиться на людях. В новой рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре» Надежда Матвеева рассказала о том, как уберечь себя от мошенников при поиске жилья.

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Вы решили уехать из зоны боевых действий и планируете арендовать квартиру? Помните о трех наиболее популярных схемах «разводов»:

Мошенник снимает чужую квартиру на сутки, представляется хозяином и сдает ее на долгий срок. Требует предоплату на карту за фейковое жилье и исчезает с деньгами. Сдает квартиру по низкой цене, а через месяц резко поднимает оплату.

Что в поведении владельца должно вас насторожить?

Отказывается показать документы на квартиру.

Очень спешит сдать жилье.

Предлагает заниженную цену.

Не хочет подписывать договор.

Не может ответить на простые вопросы о последнем ремонте или инфраструктуре района.

4 главных правилах безопасности при поиске жилья:

При просмотре объявления обращайте внимание на оригинальность фотоснимков и их размеры. Проверьте фотографии с помощью поисковой системы (нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Найти картинку»). Возможно, вы узнаете, что одна квартира «сдается» сразу в нескольких городах. Не перечисляйте задаток на карту, если не видели квартиру. Осмотрев жилье, попросите владельца показать документы на квартиру и паспорт. Оформите официальный договор, прописав срок и цену аренды.

Берегите себя и свои деньги!

Video: Надійні поради: Как беженцам арендовать жилье и не наткнуться на мошенников? Как снять квартиру и не попасть на мошенников во время войны? Самые популярные аферы мошенников при аренде квартир обсуждаем в рубрике Надійні поради в студии Все буде добре.

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