Уже сьогодні, 28 квітня, о 19:45 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» від «Все буде добре». У ньому психологиня Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Детальніше ― далі.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. Учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

У сьогоднішньому випуску Світлана Арефнія дасть поради:

як припинити неконтрольоване сечовипускання в дитини;

що робити, якщо діти сваряться і не слухаються;

як знайти сили жити після окупації;

як будувати своє життя, коли потрібно рятувати і сім’ю, і роботу під час війни;

як налагодити стосунки між чоловіком і дружиною під час війни.

Не пропустіть «Допомогу психолога» сьогодні о 19:45 на СТБ!

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