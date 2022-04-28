«Все буде добре. Допомога психолога»: що готує випуск від 28 квітня?
28.04.2022
Уже сьогодні, 28 квітня, о 19:45 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» від «Все буде добре». У ньому психологиня Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Детальніше ― далі.
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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. Учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
У сьогоднішньому випуску Світлана Арефнія дасть поради:
- як припинити неконтрольоване сечовипускання в дитини;
- що робити, якщо діти сваряться і не слухаються;
- як знайти сили жити після окупації;
- як будувати своє життя, коли потрібно рятувати і сім’ю, і роботу під час війни;
- як налагодити стосунки між чоловіком і дружиною під час війни.
Не пропустіть «Допомогу психолога» сьогодні о 19:45 на СТБ!
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