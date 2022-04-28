«Все буде добре. Допомога психолога»: что готовит выпуск от 28 апреля?
28.04.2022
Уже сегодня, 28 апреля, в 19:45 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» от «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробнее ― далее.
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«Допомога психолога» — 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. Участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
В сегодняшнем выпуске Светлана Арефния даст советы:
- как прекратить неконтролируемое мочеиспускание у ребенка;
- что делать, если дети ссорятся и не слушаются;
- как найти силы жить после оккупации;
- как строить свою жизнь, когда нужно спасать и семью, и работу во время войны;
- как наладить отношения между мужем и женой во время войны.
Не пропустите «Допомогу психолога» сегодня в 19:45 на СТБ!
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