Реалії війни даються важко всім ― і дорослим, і дітям. Через стреси в малечі часом можуть спостерігатися навіть розлади сечовипускання. Як у такій ситуації бути батькам? І як припинити неконтрольоване сечовипускання в дитини? Розповідає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

З початком повномасштабної війни у 4-річної доньки Андрія почалося неконтрольоване сечовипускання. Проблема ця цілком може з’являтися через стрес. Що ж робити в такій ситуації?

Пам’ятайте, що головне ― це створення позитивного емоційного комфорту для своєї дитини.

