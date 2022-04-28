Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Допомога психолога: Як припинити неконтрольоване сечовипускання в дитини?

28.04.2022

Реалії війни даються важко всім ― і дорослим, і дітям. Через стреси в малечі часом можуть спостерігатися навіть розлади сечовипускання. Як у такій ситуації бути батькам? І як припинити неконтрольоване сечовипускання в дитини? Розповідає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

светлана арефния допомога психолога

Більше на тему: Що зробити, щоб дитині було не так страшно під час війни?

З початком повномасштабної війни у 4-річної доньки Андрія почалося неконтрольоване сечовипускання. Проблема ця цілком може з’являтися через стрес. Що ж робити в такій ситуації?

Щоб припинити неконтрольоване сечовипускання в дитини, Світлана Арефнія радить:

  1. Не сваріть і не соромте дитину, а підтримайте її. Говоріть, що цей процес є тимчасовим і ви разом упораєтеся з цією проблемою.
  2. Стежте, щоб дитина не переохолоджувалася. Це може впливати на появу енурезу. Важливо, щоб приміщення було сухе і тепле.
  3. Не давайте дитині пити перед сном. Вираховуйте, коли дитина збирається спати, і приблизно за 1―2 години не давайте жодної рідини.
  4. Дитина має лягати спати у спокійному стані. Важливо, щоб вона не збуджувалася перед сном. Жодних емоційних розмов і телевізора.
  5. Ведіть графік неконтрольованого сечовипускання дитини. Так ви зможете зрозуміти, це явище є періодичним чи систематичним. Якщо систематичне ― треба обов’язково звернутися до педіатра.
  6. Придбайте енурезний будильник. Він будитиме дитину для того, щоб вона сходила в туалет.
  7. Навчіть дитину контролювати сечовипускання. Проводьте вправи на затримку сечовипускання. Так вона буде розуміти, що сама контролює цей процес.
  8. Не сваріться на очах у дитини. Оскільки вона вже перебуває у стресовому стані, якщо чутиме ще й конфлікти, це теж негативно впливатиме.
  9. Дитині необхідний тілесний контакт. Потрібно, щоб мама обгортала малечу ковдрою, щоб вона була нібито в коконі й теплі. Тоді дитина заспокоїться, і проблема поступово відступить.

Как прекратить неконтролируемое мочеиспускание у ребенка?

Пам’ятайте, що головне ― це створення позитивного емоційного комфорту для своєї дитини.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Більше на тему: Як допомогти дитині вчитися дистанційно?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send