Реалії війни даються важко всім ― і дорослим, і дітям. Через стреси в малечі часом можуть спостерігатися навіть розлади сечовипускання. Як у такій ситуації бути батькам? І як припинити неконтрольоване сечовипускання в дитини? Розповідає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

Більше на тему: Що зробити, щоб дитині було не так страшно під час війни?

З початком повномасштабної війни у 4-річної доньки Андрія почалося неконтрольоване сечовипускання. Проблема ця цілком може з’являтися через стрес. Що ж робити в такій ситуації?

Щоб припинити неконтрольоване сечовипускання в дитини, Світлана Арефнія радить:

Не сваріть і не соромте дитину, а підтримайте її . Говоріть, що цей процес є тимчасовим і ви разом упораєтеся з цією проблемою. Стежте, щоб дитина не переохолоджувалася . Це може впливати на появу енурезу. Важливо, щоб приміщення було сухе і тепле. Не давайте дитині пити перед сном . Вираховуйте, коли дитина збирається спати, і приблизно за 1―2 години не давайте жодної рідини. Дитина має лягати спати у спокійному стані . Важливо, щоб вона не збуджувалася перед сном. Жодних емоційних розмов і телевізора. Ведіть графік неконтрольованого сечовипускання дитини . Так ви зможете зрозуміти, це явище є періодичним чи систематичним. Якщо систематичне ― треба обов’язково звернутися до педіатра. Придбайте енурезний будильник . Він будитиме дитину для того, щоб вона сходила в туалет. Навчіть дитину контролювати сечовипускання . Проводьте вправи на затримку сечовипускання. Так вона буде розуміти, що сама контролює цей процес. Не сваріться на очах у дитини . Оскільки вона вже перебуває у стресовому стані, якщо чутиме ще й конфлікти, це теж негативно впливатиме. Дитині необхідний тілесний контакт . Потрібно, щоб мама обгортала малечу ковдрою, щоб вона була нібито в коконі й теплі. Тоді дитина заспокоїться, і проблема поступово відступить.

Пам’ятайте, що головне ― це створення позитивного емоційного комфорту для своєї дитини.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Більше на тему: Як допомогти дитині вчитися дистанційно?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.