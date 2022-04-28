Реалии войны даются тяжело всем ― и взрослым, и детям. Из-за стрессов у малышей иногда могут наблюдаться даже расстройства мочеиспускания. Как в такой ситуации быть родителям? И как прекратить неконтролируемое мочеиспускание у ребенка? Рассказывает Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

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С началом полномасштабной войны у 4-летней дочери Андрея началось неконтролируемое мочеиспускание. Проблема эта вполне может возникать из-за стресса. Что же делать в такой ситуации?

Чтобы прекратить неконтролируемое мочеиспускание у ребенка, Светлана Арефния советует:

Не ругайте и не стыдите ребенка, а поддержите его . Говорите, что этот процесс временный и вы вместе справитесь с этой проблемой. Следите, чтобы ребенок не переохлаждался . Это может влиять на появление энуреза. Важно, чтобы помещение было сухое и теплое. Не давайте ребенку пить перед сном . Вычислите, когда ребенок собирается спать, и примерно за 1―2 часа не давайте никакой жидкости. Ребенок должен ложиться спать в спокойном состоянии . Важно, чтобы он не возбуждался перед сном. Никаких эмоциональных разговоров и телевизора. Ведите график неконтролируемого мочеиспускания ребенка . Так вы сможете понять, это явление периодическое или систематическое. Если систематическое ― нужно обязательно обратиться к педиатру. Купите энурезный будильник . Он будет будить ребенка для того, чтобы он сходил в туалет. Научите ребенка контролировать мочеиспускание . Проводите упражнения на задержку мочеиспускания. Так он будет понимать, что сам контролирует этот процесс. Не ссорьтесь на глазах у ребенка . Поскольку он уже находится в стрессовом состоянии, если будет слышать еще и конфликты, это тоже будет негативно влиять. Ребенку необходим телесный контакт . Нужно, чтобы мама укутывала малыша одеялом, чтобы он был будто в коконе и тепле. Тогда ребенок успокоится, и проблема постепенно уйдет.

Помните, что главное ― это создание положительного эмоционального комфорта для своего ребенка.

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