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Допомога психолога: Как прекратить неконтролируемое мочеиспускание у ребенка?

28.04.2022

Реалии войны даются тяжело всем ― и взрослым, и детям. Из-за стрессов у малышей иногда могут наблюдаться даже расстройства мочеиспускания. Как в такой ситуации быть родителям? И как прекратить неконтролируемое мочеиспускание у ребенка? Рассказывает Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

светлана арефния допомога психолога

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С началом полномасштабной войны у 4-летней дочери Андрея началось неконтролируемое мочеиспускание. Проблема эта вполне может возникать из-за стресса. Что же делать в такой ситуации?

Чтобы прекратить неконтролируемое мочеиспускание у ребенка, Светлана Арефния советует:

  1. Не ругайте и не стыдите ребенка, а поддержите его. Говорите, что этот процесс временный и вы вместе справитесь с этой проблемой.
  2. Следите, чтобы ребенок не переохлаждался. Это может влиять на появление энуреза. Важно, чтобы помещение было сухое и теплое.
  3. Не давайте ребенку пить перед сном. Вычислите, когда ребенок собирается спать, и примерно за 1―2 часа не давайте никакой жидкости.
  4. Ребенок должен ложиться спать в спокойном состоянии. Важно, чтобы он не возбуждался перед сном. Никаких эмоциональных разговоров и телевизора.
  5. Ведите график неконтролируемого мочеиспускания ребенка. Так вы сможете понять, это явление периодическое или систематическое. Если систематическое ― нужно обязательно обратиться к педиатру.
  6. Купите энурезный будильник. Он будет будить ребенка для того, чтобы он сходил в туалет.
  7. Научите ребенка контролировать мочеиспускание. Проводите упражнения на задержку мочеиспускания. Так он будет понимать, что сам контролирует этот процесс.
  8. Не ссорьтесь на глазах у ребенка. Поскольку он уже находится в стрессовом состоянии, если будет слышать еще и конфликты, это тоже будет негативно влиять.
  9. Ребенку необходим телесный контакт. Нужно, чтобы мама укутывала малыша одеялом, чтобы он был будто в коконе и тепле. Тогда ребенок успокоится, и проблема постепенно уйдет.

Как прекратить неконтролируемое мочеиспускание у ребенка?

Помните, что главное ― это создание положительного эмоционального комфорта для своего ребенка.

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

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