Даже во время войны образование маленьких украинцев продолжается. Правда, теперь в онлайн-формате. Но что делать, если ребенку сложно учиться дистанционно? Как помочь ему настроиться на учебный лад? Советами делится Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

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Адаптация детей к онлайн-учебе — это не всегда легко. Но есть несколько способов, которые помогут вам. Чтобы облегчить адаптацию ребенка, Светлана Арефния прежде всего советует создать учебную обстановку. А дальше ребенку нужна будет ваша помощь.

Как помочь ребенку учиться дистанционно?

Особая одежда для учебы . Например, когда ребенок надевает какую-то рубашку — это уже учебный процесс. Создайте пространство для обучения . Чтобы ребенок знал: когда он садится в это место, то для него начинается обучение. Будьте рядом . Важна поддержка и нахождение рядом взрослого человека, который приучит и подскажет, как работать онлайн. Приучайте ребенка слушать свою фамилию и имя . За все это время ребенок мог уже отвыкнуть слышать свою фамилию и имя. И иногда это может его пугать. Назовите фамилию, имя ребенка и говорите, что вы идете учиться. Повторяйте информацию вместе с ребенком . Садитесь с ребенком и делайте интеллектуальные минуты, вместе обменивайтесь прочитанной информацией. После процесса обучения внедряйте положительное подкрепление, то есть делайте что-нибудь такое, благодаря чему ребенок запомнит процесс обучения как положительное действие. Например, дайте ему конфету, наклейку, поцелуйте в щечку и т.д.

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