С началом полномасштабного вторжения россии в Украину миллионы украинских семей вынуждены покидать свои дома с детьми, многие из которых учатся в школе. Для новой рубрики ежедневного дайджеста «Все буде добре» ― «Допомога психолога» ― эксперт Дмитрий Карпачев дает советы, как действовать, если пришлось переехать и ваш ребенок не хочет учиться в новой школе.

Украинка спросила у Дмитрия Карпачева, как поступить в ситуации, когда они уехали в Польшу и ребенка взяли в местную школу. Однако 8-летний сын первую неделю ходил с удовольствием, а теперь плачет ― говорит, что не хочет ходить туда, потому что с ним никто не играет. Она не знает, забирать ли его или «продолжать мучения».

Что делать, если ребенок не хочет ходить в новую школу

Если ребенок не оправился от пережитого ― не заставляйте его ходить в иностранную школу. Не усугубляйте его страдания.

Никого мучить не надо. Надо понимать, что у школы есть две цели ― научить и социализировать. И та, и другая цель могут быть достигнуты при условии, если ребенок может с кем-то общаться и способен понять, чему его хотят научить. И уж точно ребенок не должен возвращаться из школы со слезами на глазах.

«Я советовал бы вам не силовать ребенка ― у него и так сейчас непростая жизнь. Он был вынужден покинуть свой родной дом, он сейчас на чужбине. Ему сложно и тяжело. Я понимаю, что, отдавая ребенка в школу, вы хотели улучшить его состояние, он бы там начал общаться с другими детьми, интересоваться учебой, возможно, отвлекся от ситуации, в которой сейчас находится. Если бы это сработало ― это было бы хорошее решение», ― говорит Дмитрий.

Если сначала все было хорошо, а потом ухудшилось, расспросите ребенка, что пошло не так.

Возможно, у ребенка произошел определенный конфликт, и вы могли бы помочь ему разрешить этот конфликт, он бы снова с радостью ходил в школу. А возможно, ребенок радовался первую неделю, потому что в его жизни появилось что-то другое, чем тот опыт, который он получал последние несколько недель. Руководствуйтесь тем, что ребенка сейчас не нужно расстраивать еще больше.

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