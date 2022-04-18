Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Допомога психолога: Що робити, якщо дитина не хоче ходити до нової школи?

18.04.2022

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну мільйони українських сімей змушені залишати свій дім і вивозити до безпечного місця дітей, багато з яких вчаться у школі. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — експерт Дмитро Карпачов дає поради, як діяти, якщо довелося переїхати і ваша дитина не хоче вчитися у новій школі.

допомога психолога стб

Українка спитала у Дмитра Карпачова, як діяти в ситуації, коли вони виїхали до Польщі і дитину взяли у місцеву школу. Проте 8-річний син перший тиждень ходив залюбки, а тепер плаче ― каже, що не хоче ходити туди, бо з ним ніхто не грається. Вона не знає, чи забирати його, чи «продовжувати муки».

Що робити, якщо дитина не хоче ходити до нової школи

Допомога психолога 18.04.2022

  1. Якщо дитина не оговталася від пережитого ― не змушуйте її ходити в іноземну школу. Не додавайте їй страждань.

По-перше, нікого мучити не треба. По-друге, треба розуміти, що у школи є дві мети ― навчити і соціалізувати. І та, й інша мета можуть бути досягнуті за умови, якщо дитина може з кимось спілкуватися і здатна зрозуміти, чого її хочуть навчити. І вже точно дитина не має повертатися зі школи зі сльозами на очах.

«Тому я радив би вам не силувати дитину ― у неї і так зараз непросте життя. Вона була змушена покинути свій рідний дім, вона зараз на чужині. Їй складно і важко. Я розумію, що, віддаючи дитину в школу, ви хотіли поліпшити її стан, вона б там почала спілкуватися з іншими дітьми, цікавитися навчанням, можливо, відволіклася від тієї ситуації, у якій зараз перебуває. Якби це спрацювало ― це було б добре рішення», ― радить Дмитро Карпачов.

  1. Якщо спочатку все було добре, а потім погіршилося, розпитайте дитину, що пішло не так.

Можливо, у дитини стався певний конфлікт, і ви могли б допомогти їй вирішити його, вона знову з радістю б ходила до школи. А можливо, дитина раділа перший тиждень, бо в її житті з’явилося щось інакше, аніж той досвід, який вона здобувала останні кілька тижнів. Керуйтеся тим, що дитину зараз не треба засмучувати ще більше.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре»!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send