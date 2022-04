З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну мільйони українських сімей змушені залишати свій дім і вивозити до безпечного місця дітей, багато з яких вчаться у школі. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — експерт Дмитро Карпачов дає поради, як діяти, якщо довелося переїхати і ваша дитина не хоче вчитися у новій школі.

Українка спитала у Дмитра Карпачова, як діяти в ситуації, коли вони виїхали до Польщі і дитину взяли у місцеву школу. Проте 8-річний син перший тиждень ходив залюбки, а тепер плаче ― каже, що не хоче ходити туди, бо з ним ніхто не грається. Вона не знає, чи забирати його, чи «продовжувати муки».

По-перше, нікого мучити не треба. По-друге, треба розуміти, що у школи є дві мети ― навчити і соціалізувати. І та, й інша мета можуть бути досягнуті за умови, якщо дитина може з кимось спілкуватися і здатна зрозуміти, чого її хочуть навчити. І вже точно дитина не має повертатися зі школи зі сльозами на очах.

«Тому я радив би вам не силувати дитину ― у неї і так зараз непросте життя. Вона була змушена покинути свій рідний дім, вона зараз на чужині. Їй складно і важко. Я розумію, що, віддаючи дитину в школу, ви хотіли поліпшити її стан, вона б там почала спілкуватися з іншими дітьми, цікавитися навчанням, можливо, відволіклася від тієї ситуації, у якій зараз перебуває. Якби це спрацювало ― це було б добре рішення», ― радить Дмитро Карпачов.

Можливо, у дитини стався певний конфлікт, і ви могли б допомогти їй вирішити його, вона знову з радістю б ходила до школи. А можливо, дитина раділа перший тиждень, бо в її житті з’явилося щось інакше, аніж той досвід, який вона здобувала останні кілька тижнів. Керуйтеся тим, що дитину зараз не треба засмучувати ще більше.

