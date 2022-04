Навіть під час війни освіта маленьких українців продовжується. Щоправда, тепер в онлайн-форматі. Але що робити, якщо дитині складно вчитися дистанційно? Як допомогти їй налаштуватися на навчальний лад? Порадами ділиться Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

Більше на тему: Що робити, якщо дитина не хоче ходити до нової школи?

Адаптація дітей до онлайн-навчання — це не завжди легко. Проте є кілька способів, які допоможуть вам. Щоб полегшити адаптацію дитини, психологиня Світлана Арефнія насамперед радить створити навчальну обстановку. А далі дитині знадобиться ваша допомога.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Більше на тему: Як пояснити дитині лайливі слова?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.