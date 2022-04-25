Навіть під час війни освіта маленьких українців продовжується. Щоправда, тепер в онлайн-форматі. Але що робити, якщо дитині складно вчитися дистанційно? Як допомогти їй налаштуватися на навчальний лад? Порадами ділиться Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

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Адаптація дітей до онлайн-навчання — це не завжди легко. Проте є кілька способів, які допоможуть вам. Щоб полегшити адаптацію дитини, психологиня Світлана Арефнія насамперед радить створити навчальну обстановку. А далі дитині знадобиться ваша допомога.

Як допомогти дитині вчитися дистанційно?

Особливий одяг для навчання . Наприклад, коли дитина одягає якусь сорочку — це вже навчальний процес. Створіть простір для навчання . Щоб дитина знала: коли вона сідає в це місце, то для неї починається навчання. Будьте поруч . Важлива підтримка і перебування поруч дорослої людини, яка привчить і підкаже, як працювати онлайн. Привчайте дитину слухати своє прізвище та ім’я . За весь цей час дитина могла вже відвикнути чути своє прізвище та ім’я. Й іноді це може її лякати. Називайте прізвище, ім’я дитини і кажіть, що ви йдете вчитися. Разом із дитиною повторюйте інформацію . Сідайте з дитиною і робіть інтелектуальні хвилинки, разом обмінюйтеся прочитаною інформацією. Після процесу навчання впроваджуйте позитивне підкріплення, тобто робіть щось таке, завдяки чому дитина запам’ятає процес навчання як позитивну дію. Наприклад, дайте їй цукерку, наліпку, поцілуйте в щічку тощо.

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