Уже третій місяць в Україні йде повномасштабна війна, розв’язана росією. Весь цей час українці стійко тримають удар і не збираються здаватися. Проте як у реаліях війни поєднувати роботу і сім’ю? Відповідь дає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».

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Якщо у воєнний час на ваших плечах не тільки сім’я, а й робота, важливо правильно все поєднувати. Психологиня Світлана Арефнія дає кілька порад, як це зробити.

Щоб балансувати між роботою і родиною у воєнний час, дотримуйтесь таких правил:

Розмежуйте робочий і сімейний час . Упорядкуйте свій день і зрозумійте, скільки годин щоденно ви можете виділяти на дитину. Наприклад, 2 години. Проводьте якісно час із дитиною . Весь виділений час не відволікайтеся на жодні робочі моменти та дзвінки. Ви повинні емоційно і физично всю увагу приділити дитині. Обнімайте і цілуйте дитину . Вона потребує вашої тілесної підтримки. Оскільки найбільший стрес ― це тілесний стрес. А в такому випадку для неї головне ― це відчуття безпеки. Розкажіть дитині про ваш план дій . Можете їй проговорити, що, наприклад, в обід будете з нею і займетеся такими речами. Це заспокоюватиме дитину. Перед нарадою придумайте дитині цікаві заняття . Зацікавте її якоюсь грою, щоб вона чимось була зайнята. Поговоріть з дитиною, якої поведінки ви очікуєте від неї, коли працюєте . Спробуйте домовитися з нею. Попередьте колег, що дитина може відвернути вашу увагу . Якщо необхідно, відволічіться на кілька хвилин від наради і приділіть час дитині. Це нормально. Не ігноруйте дитину! Якщо вона до вас звертається, ви повинні їй приділити хоча б одну хвилину. Ігнорування не допоможе. Розставляйте пріоритети . Якщо сьогодні в пріоритеті робота, то завтра обов’язково приділіть дитині більше часу. Домовляйтеся з собою, щоб не було почуття провини . Проговоріть з керівником тимчасові зміни своїх посадових обов’язків . Якщо відчуваєте, що не справляєтеся, зробіть це, враховуючи місце, можливості і ваш психологічний емоційний стан. Доглядайте за собою . Що більше ви дбаєте про себе, то краще для вашої дитини.

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