Допомога психолога: Як будувати своє життя, коли потрібно рятувати і сім’ю, і роботу під час війни?
28.04.2022
Уже третій місяць в Україні йде повномасштабна війна, розв’язана росією. Весь цей час українці стійко тримають удар і не збираються здаватися. Проте як у реаліях війни поєднувати роботу і сім’ю? Відповідь дає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».
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Якщо у воєнний час на ваших плечах не тільки сім’я, а й робота, важливо правильно все поєднувати. Психологиня Світлана Арефнія дає кілька порад, як це зробити.
Щоб балансувати між роботою і родиною у воєнний час, дотримуйтесь таких правил:
- Розмежуйте робочий і сімейний час. Упорядкуйте свій день і зрозумійте, скільки годин щоденно ви можете виділяти на дитину. Наприклад, 2 години.
- Проводьте якісно час із дитиною. Весь виділений час не відволікайтеся на жодні робочі моменти та дзвінки. Ви повинні емоційно і физично всю увагу приділити дитині.
- Обнімайте і цілуйте дитину. Вона потребує вашої тілесної підтримки. Оскільки найбільший стрес ― це тілесний стрес. А в такому випадку для неї головне ― це відчуття безпеки.
- Розкажіть дитині про ваш план дій. Можете їй проговорити, що, наприклад, в обід будете з нею і займетеся такими речами. Це заспокоюватиме дитину.
- Перед нарадою придумайте дитині цікаві заняття. Зацікавте її якоюсь грою, щоб вона чимось була зайнята.
- Поговоріть з дитиною, якої поведінки ви очікуєте від неї, коли працюєте. Спробуйте домовитися з нею.
- Попередьте колег, що дитина може відвернути вашу увагу. Якщо необхідно, відволічіться на кілька хвилин від наради і приділіть час дитині. Це нормально.
- Не ігноруйте дитину! Якщо вона до вас звертається, ви повинні їй приділити хоча б одну хвилину. Ігнорування не допоможе.
- Розставляйте пріоритети. Якщо сьогодні в пріоритеті робота, то завтра обов’язково приділіть дитині більше часу.
- Домовляйтеся з собою, щоб не було почуття провини.
- Проговоріть з керівником тимчасові зміни своїх посадових обов’язків. Якщо відчуваєте, що не справляєтеся, зробіть це, враховуючи місце, можливості і ваш психологічний емоційний стан.
- Доглядайте за собою. Що більше ви дбаєте про себе, то краще для вашої дитини.
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