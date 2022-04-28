Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Допомога психолога: Як будувати своє життя, коли потрібно рятувати і сім’ю, і роботу під час війни?

28.04.2022

Уже третій місяць в Україні йде повномасштабна війна, розв’язана росією. Весь цей час українці стійко тримають удар і не збираються здаватися. Проте як у реаліях війни поєднувати роботу і сім’ю? Відповідь дає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».

Как строить свою жизнь, когда нужно спасать и семью, и работу во время войны

Більше на тему: Що робити зі страхом не знайти гідну роботу в іншій країні?

Якщо у воєнний час на ваших плечах не тільки сім’я, а й робота, важливо правильно все поєднувати. Психологиня Світлана Арефнія дає кілька порад, як це зробити.

Щоб балансувати між роботою і родиною у воєнний час, дотримуйтесь таких правил:

  1. Розмежуйте робочий і сімейний час. Упорядкуйте свій день і зрозумійте, скільки годин щоденно ви можете виділяти на дитину. Наприклад, 2 години.
  2. Проводьте якісно час із дитиною. Весь виділений час не відволікайтеся на жодні робочі моменти та дзвінки. Ви повинні емоційно і физично всю увагу приділити дитині. 
  3. Обнімайте і цілуйте дитину. Вона потребує вашої тілесної підтримки. Оскільки найбільший стрес ― це тілесний стрес. А в такому випадку для неї головне ― це відчуття безпеки.
  4. Розкажіть дитині про ваш план дій. Можете їй проговорити, що, наприклад, в обід будете з нею і займетеся такими речами. Це заспокоюватиме дитину.
  5. Перед нарадою придумайте дитині цікаві заняття. Зацікавте її якоюсь грою, щоб вона чимось була зайнята.
  6. Поговоріть з дитиною, якої поведінки ви очікуєте від неї, коли працюєте. Спробуйте домовитися з нею.
  7. Попередьте колег, що дитина може відвернути вашу увагу. Якщо необхідно, відволічіться на кілька хвилин від наради і приділіть час дитині. Це нормально.
  8. Не ігноруйте дитину! Якщо вона до вас звертається, ви повинні їй приділити хоча б одну хвилину. Ігнорування не допоможе.
  9. Розставляйте пріоритети. Якщо сьогодні в пріоритеті робота, то завтра обов’язково приділіть дитині більше часу.
  10. Домовляйтеся з собою, щоб не було почуття провини
  11. Проговоріть з керівником тимчасові зміни своїх посадових обов’язків. Якщо відчуваєте, що не справляєтеся, зробіть це, враховуючи місце, можливості і ваш психологічний емоційний стан.
  12. Доглядайте за собою. Що більше ви дбаєте про себе, то краще для вашої дитини.

Как строить свою жизнь, когда нужно спасать и семью и работу во время войны

Как строить свою жизнь, когда нужно спасать и семью и работу во время войны

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Більше на тему: Що робити, якщо сформувалася хибна звичка безперервно читати новини?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send