Уже третій місяць в Україні йде повномасштабна війна, розв’язана росією. Весь цей час українці стійко тримають удар і не збираються здаватися. Проте як у реаліях війни поєднувати роботу і сім’ю? Відповідь дає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».

Якщо у воєнний час на ваших плечах не тільки сім’я, а й робота, важливо правильно все поєднувати. Психологиня Світлана Арефнія дає кілька порад, як це зробити.

