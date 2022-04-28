Уже третий месяц в Украине идет полномасштабная война, развязанная россией. Все это время украинцы стойко держат удар и не собираются сдаваться. Но как в реалиях войны совмещать работу и семью? Ответ дает Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» от «Все буде добре».

Больше по теме: Что делать со страхом не найти достойную работу в другой стране?

Если в военное время на ваших плечах не только семья, но и работа, важно правильно все совмещать. Психолог Светлана Арефния дает несколько советов, как это сделать.

Чтобы балансировать между работой и семьей в военное время, придерживайтесь таких правил:

Разграничивайте рабочее и семейное время . Приведите в порядок свой день и поймите, сколько часов ежедневно вы можете выделять на ребенка. К примеру, 2 часа. Проводите качественно время с ребенком . Все отведенное время не отвлекайтесь ни на какие рабочие моменты и звонки. Вы должны эмоционально и физически все внимание уделить ребенку. Обнимайте и целуйте ребенка . Он нуждается в вашей телесной поддержке. Поскольку наибольший стресс ― это телесный стресс. А в таком случае для него главное ― это ощущение безопасности. Расскажите ребенку о вашем плане действий . Можете ему проговорить, что, например, в обед будете с ним и займетесь такими вещами. Это будет успокаивать ребенка. Перед совещанием придумайте ребенку интересные занятия . Заинтересуйте его какой-нибудь игрой, чтобы он чем-то был занят. Поговорите с ребенком, какого поведения вы ожидаете от него, когда работаете . Попытайтесь договориться с ним. Предупредите коллег, что ребенок может отвлечь ваше внимание. Если необходимо, отвлекитесь на несколько минут от совещания и уделите время ребенку. Это нормально. Не игнорируйте ребенка! Если он к вам обращается, вы должны ему уделить хотя бы одну минуту. Игнорирование не поможет. Расставляйте приоритеты. Если сегодня в приоритете работа, то завтра обязательно уделите ребенку больше времени. Договаривайтесь с собой, чтобы не было чувства вины. Обсудите с руководителем временные изменения своих должностных обязанностей . Если чувствуете, что не справляетесь, сделайте это, учитывая место, возможности и ваше психологическое эмоциональное состояние. Ухаживайте за собой . Чем больше вы заботитесь о себе, тем лучше для вашего ребенка.

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

Больше по теме: Что делать, если сформировалась ложная привычка беспрерывно читать новости?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.