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Допомога психолога: Как строить свою жизнь, когда нужно спасать и семью, и работу во время войны?

28.04.2022

Уже третий месяц в Украине идет полномасштабная война, развязанная россией. Все это время украинцы стойко держат удар и не собираются сдаваться. Но как в реалиях войны совмещать работу и семью? Ответ дает Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» от «Все буде добре».

Как строить свою жизнь, когда нужно спасать и семью, и работу во время войны

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Если в военное время на ваших плечах не только семья, но и работа, важно правильно все совмещать. Психолог Светлана Арефния дает несколько советов, как это сделать.

Чтобы балансировать между работой и семьей в военное время, придерживайтесь таких правил:

  1. Разграничивайте рабочее и семейное время. Приведите в порядок свой день и поймите, сколько часов ежедневно вы можете выделять на ребенка. К примеру, 2 часа.
  2. Проводите качественно время с ребенком. Все отведенное время не отвлекайтесь ни на какие рабочие моменты и звонки. Вы должны эмоционально и физически все внимание уделить ребенку.
  3. Обнимайте и целуйте ребенка. Он нуждается в вашей телесной поддержке. Поскольку наибольший стресс ― это телесный стресс. А в таком случае для него главное ― это ощущение безопасности.
  4. Расскажите ребенку о вашем плане действий. Можете ему проговорить, что, например, в обед будете с ним и займетесь такими вещами. Это будет успокаивать ребенка.
  5. Перед совещанием придумайте ребенку интересные занятия. Заинтересуйте его какой-нибудь игрой, чтобы он чем-то был занят.
  6. Поговорите с ребенком, какого поведения вы ожидаете от него, когда работаете. Попытайтесь договориться с ним.
  7. Предупредите коллег, что ребенок может отвлечь ваше внимание. Если необходимо, отвлекитесь на несколько минут от совещания и уделите время ребенку. Это нормально.
  8. Не игнорируйте ребенка! Если он к вам обращается, вы должны ему уделить хотя бы одну минуту. Игнорирование не поможет.
  9. Расставляйте приоритеты. Если сегодня в приоритете работа, то завтра обязательно уделите ребенку больше времени.
  10. Договаривайтесь с собой, чтобы не было чувства вины.
  11. Обсудите с руководителем временные изменения своих должностных обязанностей. Если чувствуете, что не справляетесь, сделайте это, учитывая место, возможности и ваше психологическое эмоциональное состояние.
  12. Ухаживайте за собой. Чем больше вы заботитесь о себе, тем лучше для вашего ребенка.

Как строить свою жизнь, когда нужно спасать и семью и работу во время войны

Как строить свою жизнь, когда нужно спасать и семью и работу во время войны

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