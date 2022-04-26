С началом полномасштабной войны в Украине многим нашим согражданам пришлось выехать за границу в поисках безопасности. И сейчас им нужно учиться строить жизнь заново. Многих украинцев при этом преследует страх не найти достойную работу в другой стране. Что делать в таком случае, объясняет Андрей Жельветро в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

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За советом к психологу Андрею Жельветро обратилась Любава из Киева. Из соображений безопасности девушке пришлось выехать из Украины в Германию. Сейчас она очень переживает о том, что не сможет найти там нормальную работу.

Что делать со страхом не найти достойную работу в другой стране?

Проанализируйте свои сильные качества, которые помогали вам в профессии . Помните, что с переездом личные и профессиональные умения никуда от вас не делись. Избавьтесь от ограничивающих убеждений относительно себя . Не думайте, что у вас ничего не получится. Потому что это якорь, который тянет вас вниз. Сделайте все, чтобы улучшить свое психологическое состояние и снизить уровень стресса . Вам сложно будет искать работу или учить язык при нестабильном психологическом состоянии. Займитесь спортом, помедитируйте, сходите в кофейню ― что угодно, чтобы снизить уровень стресса. Не требуйте от себя мгновенных результатов . Для того, чтобы получить такой же уровень в профессии, как в Украине, понадобится определенное время. Начните как можно скорее учить язык страны, в которой вы находитесь . Тогда у вас будет больше шансов получить работу, которую вы хотите. Не откладывайте это. Используйте социальные сети для поиска работы . Напишите пост в Facebook о том, что вы ищете работу, и укажите, что умеете делать. Забросьте его во все группы, объединяющие украинцев в вашем городе или стране. Также подпишитесь на телеграм-каналы по поиску работы для украинцев. Представьте худший сценарий событий, который с вами может случиться за границей . И договоритесь с собой, в какой из точек его воплощения вы готовы пойти с собой на компромисс. К примеру, найти временную работу, которая вам не нравится. Составьте подробный план действий, если худший сценарий все же реализуется . Так вы возьмете под контроль свои переживания по поводу того страшного сценария, который может вас постигнуть. Не откладывайте жизнь на потом и не тешьте себя тщетными ожиданиями, что война вот-вот закончится . Не теряйте драгоценное время. Чем быстрее вы начнете делать хотя бы маленькие шаги, тем больше у вас шансов добиться успеха.

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