Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Допомога психолога: Что делать со страхом не найти достойную работу в другой стране?

26.04.2022

С началом полномасштабной войны в Украине многим нашим согражданам пришлось выехать за границу в поисках безопасности. И сейчас им нужно учиться строить жизнь заново. Многих украинцев при этом преследует страх не найти достойную работу в другой стране. Что делать в таком случае, объясняет Андрей Жельветро в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

Что делать со страхом не найти достойную работу в другой стране?

Больше по теме: Как научиться просить и принимать помощь?

За советом к психологу Андрею Жельветро обратилась Любава из Киева. Из соображений безопасности девушке пришлось выехать из Украины в Германию. Сейчас она очень переживает о том, что не сможет найти там нормальную работу. 

Что делать со страхом не найти достойную работу в другой стране?

  1. Проанализируйте свои сильные качества, которые помогали вам в профессии. Помните, что с переездом личные и профессиональные умения никуда от вас не делись.
  2. Избавьтесь от ограничивающих убеждений относительно себя. Не думайте, что у вас ничего не получится. Потому что это якорь, который тянет вас вниз.
  3. Сделайте все, чтобы улучшить свое психологическое состояние и снизить уровень стресса. Вам сложно будет искать работу или учить язык при нестабильном психологическом состоянии. Займитесь спортом, помедитируйте, сходите в кофейню ― что угодно, чтобы снизить уровень стресса.
  4. Не требуйте от себя мгновенных результатов. Для того, чтобы получить такой же уровень в профессии, как в Украине, понадобится определенное время.
  5. Начните как можно скорее учить язык страны, в которой вы находитесь. Тогда у вас будет больше шансов получить работу, которую вы хотите. Не откладывайте это.
  6. Используйте социальные сети для поиска работы. Напишите пост в Facebook о том, что вы ищете работу, и укажите, что умеете делать. Забросьте его во все группы, объединяющие украинцев в вашем городе или стране. Также подпишитесь на телеграм-каналы по поиску работы для украинцев.
  7. Представьте худший сценарий событий, который с вами может случиться за границей. И договоритесь с собой, в какой из точек его воплощения вы готовы пойти с собой на компромисс. К примеру, найти временную работу, которая вам не нравится.
  8. Составьте подробный план действий, если худший сценарий все же реализуется. Так вы возьмете под контроль свои переживания по поводу того страшного сценария, который может вас постигнуть.
  9. Не откладывайте жизнь на потом и не тешьте себя тщетными ожиданиями, что война вот-вот закончится. Не теряйте драгоценное время. Чем быстрее вы начнете делать хотя бы маленькие шаги, тем больше у вас шансов добиться успеха.

Боюсь не найти работу в другой стране: что делать?

Боюсь не найти работу в другой стране: что делать?

Боюсь не найти работу в другой стране: что делать?

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

Больше по теме: Что делать, если сформировалась ложная привычка беспрерывно читать новости?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить