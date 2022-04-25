В военное время каждому из нас, как никогда, нужна поддержка и помощь других. Ведь справиться со всеми тяготами войны самому очень сложно. Но все ли из нас умеют принимать помощь других? Как научиться просить о помощи и не испытывать неудобства? Совет дает Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

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Наталья из Винницы обратилась за советом психолога, поскольку она совсем не умеет принимать помощь. Когда она о чем-то просит других, то чувствует унижение, слабость, ей неудобно. И случай Наталии не является единичным. Психолог Светлана Арефния рассказывает, что делать в подобной ситуации.

Чтобы научиться просить и принимать помощь:

Поймите, что просьба не делает вас слабой . Вы по-прежнему остаетесь сильной, самодостаточной личностью, которая может зарабатывать. Ваш опыт, профессиональные навыки и компетенции остаются с вами. Не забывайте, что эта ситуация временная . Это не навсегда. Просьба ― это нормальный способ взаимодействия в социуме . Просить ― это нормально. В этом нет ничего постыдного. Каждый человек каждый день что-нибудь просит у других. Если вам кто-то отказал, это не значит, что откажут другие . В социальном взаимодействии всегда присутствует человеческий фактор. Поэтому это не значит, что куда бы вы ни пришли, всюду будет отказ. Рассмотрите все варианты, где вам могут помочь . Промониторьте возможности, которые существуют. Помните, что пункты помощи созданы для всех нуждающихся . На эти места выделены денежные средства. Те, кто помогают беженцам и переселенцам, получают льготы. Даже семьи, принимающие переселенцев. Поэтому это не такой процесс, в котором вы приходите и забираете у кого-то что-то. Это ваше право, это помощь тем, кто это организовал, и этим нужно пользоваться. Не принимайте отказ на личный счет . Нужно осознавать, что отказ другого человека ― это отказ только вашей просьбе. Это не отказ именно вам как человеку и личности. Формулируйте просьбу конкретно . Тогда человек может это услышать как задачу и принять решение. Тренируйтесь и проговаривайте просьбы перед тем, как обратиться за помощью. Можете встать перед зеркалом, представить человека и проговорить просьбу несколько раз. Это поможет вам в реальной ситуации.

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