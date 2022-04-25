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Допомога психолога: Как научиться просить и принимать помощь?

25.04.2022

В военное время каждому из нас, как никогда, нужна поддержка и помощь других. Ведь справиться со всеми тяготами войны самому очень сложно. Но все ли из нас умеют принимать помощь других? Как научиться просить о помощи и не испытывать неудобства? Совет дает Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». 

допомога психолога стб

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Наталья из Винницы обратилась за советом психолога, поскольку она совсем не умеет принимать помощь. Когда она о чем-то просит других, то чувствует унижение, слабость, ей неудобно. И случай Наталии не является единичным. Психолог Светлана Арефния рассказывает, что делать в подобной ситуации.

Чтобы научиться просить и принимать помощь:

  1. Поймите, что просьба не делает вас слабой. Вы по-прежнему остаетесь сильной, самодостаточной личностью, которая может зарабатывать. Ваш опыт, профессиональные навыки и компетенции остаются с вами.
  2. Не забывайте, что эта ситуация временная. Это не навсегда.
  3. Просьба ― это нормальный способ взаимодействия в социуме. Просить ― это нормально. В этом нет ничего постыдного. Каждый человек каждый день что-нибудь просит у других.
  4. Если вам кто-то отказал, это не значит, что откажут другие. В социальном взаимодействии всегда присутствует человеческий фактор. Поэтому это не значит, что куда бы вы ни пришли, всюду будет отказ.
  5. Рассмотрите все варианты, где вам могут помочь. Промониторьте возможности, которые существуют.
  6. Помните, что пункты помощи созданы для всех нуждающихся. На эти места выделены денежные средства. Те, кто помогают беженцам и переселенцам, получают льготы. Даже семьи, принимающие переселенцев. Поэтому это не такой процесс, в котором вы приходите и забираете у кого-то что-то. Это ваше право, это помощь тем, кто это организовал, и этим нужно пользоваться.
  7. Не принимайте отказ на личный счет. Нужно осознавать, что отказ другого человека ― это отказ только вашей просьбе. Это не отказ именно вам как человеку и личности.
  8. Формулируйте просьбу конкретно. Тогда человек может это услышать как задачу и принять решение.
  9. Тренируйтесь и проговаривайте просьбы перед тем, как обратиться за помощью. Можете встать перед зеркалом, представить человека и проговорить просьбу несколько раз. Это поможет вам в реальной ситуации.

Как научиться просить и принимать помощь?

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

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