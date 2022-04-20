Полномасштабная военная агрессия рф забрала из дома сотни тысяч отцов, братьев и сыновей на защиту Украины. Но что делать, если мужчина не ушел на войну? Как ему избавиться от чувства вины? В новой рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре» Андрей Жельветро дает совет тем мужчинам, которые ощущают стыд из-за того, что не воюют с оружием в руках.

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Сейчас многие мужчины сталкиваются с чувством вины из-за того, что они не на фронте. Ведь для них очень важно ощущать свою силу, способность защищать и быть героем, в первую очередь для себя. И если мужчина не реализует этот инстинкт, то его может беспокоить чувство вины из-за того, что он якобы совсем не помогает.

Что делать мужчинам, которые ощущают стыд из-за того, что не воюют с оружием в руках?

Помните, что государство мобилизует столько мужчин, сколько необходимо . Тех людей, которых нужно мобилизовать, оно мобилизовало. И при необходимости это будет делать и в будущем. Поэтому не нужно рвать на себе рубашку и идти на фронт, если у вас нет боевого опыта. Вы будете только мешать военной структуре, а не помогать. Используйте свои навыки из гражданской жизни . Вы можете быть полезными там, где вы есть. Вспомните, что вы можете делать лучше всего, и начните применять эти умения. Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности семьи . Это будет вклад в нашу победу. Помогайте на информационном фронте . Сейчас очень много фейков, пропаганды и т.д., и им нужно давать отпор. Поэтому если у вас есть желание — прикладывайте эту энергию в информационном пространстве. Опровергайте фейки и распространяйте официальную информацию. Приобщайтесь к волонтерской деятельности. Например, каждый день развозите еду пожилым людям. Помогайте финансово . Перечисляйте средства для ВСУ, чтобы ребятам было чем стрелять во врага. Выбирайте только одно направление помощи государству . Не распыляйтесь и не заваливайте себя сразу всеми задачами. Выберите одно направление, к которому вы будете прилагать усилия каждый день. Тогда вы будете видеть результат своей помощи.

Не вините себя, поскольку это только делает вас слабее. Не дарите этого нашему врагу! Все будет Украина!

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