Повномасштабна військова агресія росії забрала з дому тисячі батьків, братів і синів на захист України. Та що робити, якщо чоловік не пішов на війну? Як йому позбутися почуття провини? У новій рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре» Андрій Жельветро дає поради тим чоловікам, які відчувають сором через те, що не воюють зі зброєю в руках.

Зараз багато чоловіків стикаються з почуттям провини через те, що вони не на фронті. Адже для них дуже важливо відчувати свою силу, здатність захищати і бути героєм, насамперед для себе. І якщо чоловік не реалізує цього інстинкту, його може турбувати почуття провини через те, що він нібито зовсім не допомагає.

Не звинувачуйте себе, бо це тільки робить вас слабшими. Не даруйте цього нашому ворогові! Все буде Україна!

