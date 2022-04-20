Повномасштабна військова агресія росії забрала з дому тисячі батьків, братів і синів на захист України. Та що робити, якщо чоловік не пішов на війну? Як йому позбутися почуття провини? У новій рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре» Андрій Жельветро дає поради тим чоловікам, які відчувають сором через те, що не воюють зі зброєю в руках.

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Зараз багато чоловіків стикаються з почуттям провини через те, що вони не на фронті. Адже для них дуже важливо відчувати свою силу, здатність захищати і бути героєм, насамперед для себе. І якщо чоловік не реалізує цього інстинкту, його може турбувати почуття провини через те, що він нібито зовсім не допомагає.

Що робити чоловікам, які відчувають сором через те, що не воюють зі зброєю в руках?

Пам’ятайте, що держава мобілізує стільки чоловіків, скільки наразі необхідно . Тих людей, яких потрібно мобілізувати, вона мобілізувала. І за необхідності робитиме це і в майбутньому. Тому не треба рвати на собі сорочку і йти на фронт, якщо ви не маєте бойового досвіду. Ви будете тільки заважати військовій структурі, а не допомагати. Використовуйте свої навички з цивільного життя . Ви можете бути корисними там, де ви є. Згадайте, що ви можете робити найкраще, і почніть застосовувати ці вміння. Подбайте про власну безпеку та безпеку родини . Це вже буде внесок у нашу перемогу. Допомагайте на інформаційному фронті . Зараз дуже багато фейків, пропаганди тощо, і їм треба давати відсіч. Тому якщо ви маєте бажання — прикладайте свою енергію в інформаційному просторі. Спростовуйте фейки та поширюйте офіційну інформацію. Долучайтеся до волонтерської діяльності . Наприклад, щодня розвозьте їжу літнім людям. Допомагайте фінансово . Перераховуйте кошти для ЗСУ, щоб хлопці мали чим стріляти у ворога. Обирайте лише один напрям допомоги державі . Не розпорошуйтеся і не завалюйте себе одразу всіма завданнями. Оберіть один напрям, до якого ви щодня докладатимете зусилля. Тоді ви будете бачити результат своєї допомоги.

Не звинувачуйте себе, бо це тільки робить вас слабшими. Не даруйте цього нашому ворогові! Все буде Україна!

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