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Допомога психолога: Як навчитися просити і приймати допомогу?

25.04.2022

У воєнний час кожному з нас, як ніколи, потрібна підтримка і допомога інших. Адже впоратися з усіма тяготами війни самому дуже складно. Але чи всі з нас можуть приймати допомогу інших? Як навчитися просити про допомогу і не відчувати незручності? Поради дає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

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Наталя з Вінниці звернулася по пораду психолога, оскільки вона зовсім не вміє приймати допомогу. Коли вона про щось просить інших, то відчуває приниження, слабкість, їй ніяково. І випадок Наталі не поодинокий. Психологиня Світлана Арефнія розповідає, що робити в подібній ситуації. 

Щоб навчитися просити і приймати допомогу:

  1. Зрозумійте, що прохання не робить вас слабкою. Ви, як і раніше, залишаєтеся сильною, самодостатньою особистістю, яка здатна заробляти. Ваш досвід, професійні навички і компетенції зостаються з вами. 
  2. Не забувайте, що ця ситуація тимчасова. Це не назавжди.
  3. Прохання — це нормальний спосіб взаємодії в соціумі. Просити — це нормально. У цьому немає нічого ганебного. Кожна людина щодня щось просить в інших. 
  4. Якщо вам хтось відмовив, це не означає, що відмовлять інші. У соціальній взаємодії завжди присутній людський фактор. Тому це не означає, що хоч би куди ви прийшли, всюди буде відмова. 
  5. Розглядайте всі варіанти, де вам можуть допомогти. Промоніторте можливості, які взагалі існують.
  6. Пам’ятайте, що пункти допомоги створені для всіх, хто цього потребує. На ці місця виділені кошти. Ті, хто допомагають біженцям і переселенцям, отримують пільги. Навіть сім’ї, які приймають переселенців. Тому це не такий процес, у якому ви приходите і забираєте в когось щось. Це ваше право, це допомога тим, хто це організував, і цим потрібно користуватися.
  7. Не сприймайте відмову на особистий рахунок. Треба усвідомлювати, що відмова іншої людини — це відмова лише вашому проханню. Це не відмова конкретно вам як людині та особистості.
  8. Формулюйте прохання конкретно. Тоді людина може це почути як завдання й ухвалити рішення. 
  9. Тренуйтеся і проговорюйте прохання перед тим, як звернутися по допомогу. Можете стати перед дзеркалом, уявити людину і проговорити прохання кілька разів. Це допоможе вам у реальній ситуації.

Как научиться просить и принимать помощь?

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

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