У воєнний час кожному з нас, як ніколи, потрібна підтримка і допомога інших. Адже впоратися з усіма тяготами війни самому дуже складно. Але чи всі з нас можуть приймати допомогу інших? Як навчитися просити про допомогу і не відчувати незручності? Поради дає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

Наталя з Вінниці звернулася по пораду психолога, оскільки вона зовсім не вміє приймати допомогу. Коли вона про щось просить інших, то відчуває приниження, слабкість, їй ніяково. І випадок Наталі не поодинокий. Психологиня Світлана Арефнія розповідає, що робити в подібній ситуації.

