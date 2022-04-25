У воєнний час кожному з нас, як ніколи, потрібна підтримка і допомога інших. Адже впоратися з усіма тяготами війни самому дуже складно. Але чи всі з нас можуть приймати допомогу інших? Як навчитися просити про допомогу і не відчувати незручності? Поради дає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

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Наталя з Вінниці звернулася по пораду психолога, оскільки вона зовсім не вміє приймати допомогу. Коли вона про щось просить інших, то відчуває приниження, слабкість, їй ніяково. І випадок Наталі не поодинокий. Психологиня Світлана Арефнія розповідає, що робити в подібній ситуації.

Щоб навчитися просити і приймати допомогу:

Зрозумійте, що прохання не робить вас слабкою. Ви, як і раніше, залишаєтеся сильною, самодостатньою особистістю, яка здатна заробляти. Ваш досвід, професійні навички і компетенції зостаються з вами. Не забувайте, що ця ситуація тимчасова . Це не назавжди. Прохання — це нормальний спосіб взаємодії в соціумі . Просити — це нормально. У цьому немає нічого ганебного. Кожна людина щодня щось просить в інших. Якщо вам хтось відмовив, це не означає, що відмовлять інші . У соціальній взаємодії завжди присутній людський фактор. Тому це не означає, що хоч би куди ви прийшли, всюди буде відмова. Розглядайте всі варіанти, де вам можуть допомогти . Промоніторте можливості, які взагалі існують. Пам’ятайте, що пункти допомоги створені для всіх, хто цього потребує . На ці місця виділені кошти. Ті, хто допомагають біженцям і переселенцям, отримують пільги. Навіть сім’ї, які приймають переселенців. Тому це не такий процес, у якому ви приходите і забираєте в когось щось. Це ваше право, це допомога тим, хто це організував, і цим потрібно користуватися. Не сприймайте відмову на особистий рахунок . Треба усвідомлювати, що відмова іншої людини — це відмова лише вашому проханню. Це не відмова конкретно вам як людині та особистості. Формулюйте прохання конкретно . Тоді людина може це почути як завдання й ухвалити рішення. Тренуйтеся і проговорюйте прохання перед тим, як звернутися по допомогу. Можете стати перед дзеркалом, уявити людину і проговорити прохання кілька разів. Це допоможе вам у реальній ситуації.

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