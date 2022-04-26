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Допомога психолога: Що робити зі страхом не знайти гідну роботу в іншій країні?

26.04.2022

З початком повномасштабної війни в Україні багатьом нашим співгромадянам довелося виїхати за кордон у пошуках безпеки. І зараз їм треба вчитися будувати життя наново. Чимало українців при цьому переслідує страх не знайти гідну роботу в іншій країні. Що робити в такому разі, пояснює Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

Что делать со страхом не найти достойную работу в другой стране?

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По пораду до психолога Андрія Жельветро звернулася Любава з Києва. З міркувань безпеки дівчині довелося виїхати з України до Німеччини. Зараз вона дуже переймається тим, що не зможе знайти там нормальну роботу.

Що робити зі страхом не знайти гідної роботи в іншій країні?

  1. Проаналізуйте свої сильні якості, які допомагали вам у професії. Пам’ятайте, що з переїздом особисті і професійні вміння нікуди від вас не поділися. 
  2. Позбавтеся обмежувальних переконань щодо себе. Не думайте, що у вас щось не вийде. Тому що це якір, який тягне вас донизу. 
  3. Зробіть усе, щоби покращити свій психологічний стан та зменшити рівень стресу. Вам складно буде шукати роботу або вчити мову за нестабільного психологічного стану. Займіться спортом, помедитуйте, сходіть до кав’ярні ― будь-що, щоби зменшити рівень стресу. 
  4. Не вимагайте від себе миттєвих результатів. Для того, щоб здобути такий самий рівень у професії, як в Україні, знадобиться певний час.
  5. Почніть якомога швидше вчити мову країни, в якій ви перебуваєте. Тоді у вас буде більше шансів отримати роботу, якої ви прагнете. Не відкладайте це.
  6. Скористайтеся соціальними мережами для пошуку роботи. Напишіть пост у Facebook про те, що ви шукаєте роботу, і вкажіть, що вмієте робити. Закиньте його в усі групи, які об’єднують українців у вашому місті чи країні. Також підпишіться на телеграм-канали з пошуку роботи для українців. 
  7. Уявіть найгірший сценарій подій, що з вами може трапитися за кордоном. І домовтеся із собою, у якій з точок його втілення ви ладні піти з собою на компроміс. Наприклад, знайти тимчасову роботу, яка вам не подобається.
  8. Складіть детальний план дій, якщо найгірший сценарій все ж реалізується. Так ви візьмете під контроль свої хвилювання щодо того страшного сценарію, який може вас спіткати.
  9. Не відкладайте життя на потім і не тіште себе марними очікуваннями, що війна от-от закінчиться. Не втрачайте дорогоцінний час. Що швидше ви почнете робити хоча б маленькі кроки, то більше у вас шансів досягти успіху.

Боюсь не найти работу в другой стране: что делать?

Боюсь не найти работу в другой стране: что делать?

Боюсь не найти работу в другой стране: что делать?

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