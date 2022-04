З початком повномасштабної війни в Україні багатьом нашим співгромадянам довелося виїхати за кордон у пошуках безпеки. І зараз їм треба вчитися будувати життя наново. Чимало українців при цьому переслідує страх не знайти гідну роботу в іншій країні. Що робити в такому разі, пояснює Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

По пораду до психолога Андрія Жельветро звернулася Любава з Києва. З міркувань безпеки дівчині довелося виїхати з України до Німеччини. Зараз вона дуже переймається тим, що не зможе знайти там нормальну роботу.

