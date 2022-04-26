З початком повномасштабної війни в Україні багатьом нашим співгромадянам довелося виїхати за кордон у пошуках безпеки. І зараз їм треба вчитися будувати життя наново. Чимало українців при цьому переслідує страх не знайти гідну роботу в іншій країні. Що робити в такому разі, пояснює Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

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По пораду до психолога Андрія Жельветро звернулася Любава з Києва. З міркувань безпеки дівчині довелося виїхати з України до Німеччини. Зараз вона дуже переймається тим, що не зможе знайти там нормальну роботу.

Що робити зі страхом не знайти гідної роботи в іншій країні?

Проаналізуйте свої сильні якості, які допомагали вам у професії . Пам’ятайте, що з переїздом особисті і професійні вміння нікуди від вас не поділися. Позбавтеся обмежувальних переконань щодо себе . Не думайте, що у вас щось не вийде. Тому що це якір, який тягне вас донизу. Зробіть усе, щоби покращити свій психологічний стан та зменшити рівень стресу . Вам складно буде шукати роботу або вчити мову за нестабільного психологічного стану. Займіться спортом, помедитуйте, сходіть до кав’ярні ― будь-що, щоби зменшити рівень стресу. Не вимагайте від себе миттєвих результатів . Для того, щоб здобути такий самий рівень у професії, як в Україні, знадобиться певний час. Почніть якомога швидше вчити мову країни, в якій ви перебуваєте . Тоді у вас буде більше шансів отримати роботу, якої ви прагнете. Не відкладайте це. Скористайтеся соціальними мережами для пошуку роботи . Напишіть пост у Facebook про те, що ви шукаєте роботу, і вкажіть, що вмієте робити. Закиньте його в усі групи, які об’єднують українців у вашому місті чи країні. Також підпишіться на телеграм-канали з пошуку роботи для українців. Уявіть найгірший сценарій подій, що з вами може трапитися за кордоном . І домовтеся із собою, у якій з точок його втілення ви ладні піти з собою на компроміс. Наприклад, знайти тимчасову роботу, яка вам не подобається. Складіть детальний план дій, якщо найгірший сценарій все ж реалізується . Так ви візьмете під контроль свої хвилювання щодо того страшного сценарію, який може вас спіткати. Не відкладайте життя на потім і не тіште себе марними очікуваннями, що війна от-от закінчиться . Не втрачайте дорогоцінний час. Що швидше ви почнете робити хоча б маленькі кроки, то більше у вас шансів досягти успіху.

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