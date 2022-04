В умовах війни діти з батьками нерідко опиняються в замкненому просторі. Через це в родині можуть виникати конфлікти. Що робити, якщо діти сваряться і не слухаються? Порадами ділиться Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

Багато українців зараз постійно перебувають у замкнених умовах з близькими. Нерідко на цьому ґрунті в дітей виникають конфлікти і вони перестають слухатися дорослих. А це впливає на психологічний стан усієї сім’ї. Психологиня Світлана Арефнія знає, як принести мир хоча б у вашу родину.

