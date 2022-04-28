В умовах війни діти з батьками нерідко опиняються в замкненому просторі. Через це в родині можуть виникати конфлікти. Що робити, якщо діти сваряться і не слухаються? Порадами ділиться Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

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Багато українців зараз постійно перебувають у замкнених умовах з близькими. Нерідко на цьому ґрунті в дітей виникають конфлікти і вони перестають слухатися дорослих. А це впливає на психологічний стан усієї сім’ї. Психологиня Світлана Арефнія знає, як принести мир хоча б у вашу родину.

Якщо діти сваряться і не слухаються, то необхідно робити так:

Виховуйте дітей в ігровій формі . Вони це краще сприймають, ніж покарання. Допоможіть дітям витрачати енергію за допомогою фізичних вправ . У них енергії дуже багато. І якщо вони не використовують її, то починають хаотично виплескувати. Тому вигадайте танцювальні вправи з активними рухами, де є хлопки, присідання і стрибки. Залучайте дітей до спільних дійств . Наприклад, розіграйте театральний етюд або вивчіть і разом заспівайте пісню. Створіть конкурентне середовище, де діти зможуть щось робити і показувати це іншим. Створіть традицію єднання родини перед сном . Ви можете сідати в коло, обійматись і казати всі разом «На добраніч» або якусь приємну річ, наприкладад: «Ми сім’я, ми любимо одне одного». Це єднання сім’ї буде заспокоювати дітей, і вони тоді будуть між собою ладити.

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