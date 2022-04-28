В условиях войны дети с родителями нередко оказываются в замкнутом пространстве. Поэтому в семье могут возникать конфликты. Что делать, если дети ссорятся и не слушаются? Советами делится Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

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Многие украинцы сейчас постоянно находятся в закрытых условиях с близкими. Нередко на этой почве у детей возникают конфликты и они перестают слушать взрослых. А это влияет на психологическое состояние всей семьи. Психолог Светлана Арефния знает, как принести мир хотя бы в вашу семью.

Если дети ссорятся и не слушаются, то нужно делать следующее:

Воспитывайте детей в игровой форме . Они это лучше воспринимают, чем наказание. Помогите детям тратить энергию с помощью упражнений . У них энергии очень много. И если они не используют ее, то начинают хаотично ее выплескивать. Поэтому придумайте танцевальные упражнения с активными движениями, где есть хлопки, приседания и прыжки. Привлекайте детей к общим действиям . Например, разыграйте театральный этюд или выучите и вместе спойте песню. Создайте конкурентную среду, где дети смогут что-нибудь делать и показывать это другим. Создайте традицию единения семьи перед сном . Вы можете садиться в круг, обниматься и говорить все вместе «Спокойной ночи» или какую-то приятную вещь, например: «Мы семья, мы любим друг друга». Это единение семьи будет успокаивать детей, и они тогда будут ладить между собой.

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