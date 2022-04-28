Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Допомога психолога: Что делать, если дети ссорятся и не слушаются?

28.04.2022

В условиях войны дети с родителями нередко оказываются в замкнутом пространстве. Поэтому в семье могут возникать конфликты. Что делать, если дети ссорятся и не слушаются? Советами делится Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

допомога психолога стб

Больше по теме: Как создать состояние психологического комфорта у ребенка в чужой среде?

Многие украинцы сейчас постоянно находятся в закрытых условиях с близкими. Нередко на этой почве у детей возникают конфликты и они перестают слушать взрослых. А это влияет на психологическое состояние всей семьи. Психолог Светлана Арефния знает, как принести мир хотя бы в вашу семью.

Если дети ссорятся и не слушаются, то нужно делать следующее:

  1. Воспитывайте детей в игровой форме. Они это лучше воспринимают, чем наказание.
  2. Помогите детям тратить энергию с помощью упражнений. У них энергии очень много. И если они не используют ее, то начинают хаотично ее выплескивать. Поэтому придумайте танцевальные упражнения с активными движениями, где есть хлопки, приседания и прыжки.
  3. Привлекайте детей к общим действиям. Например, разыграйте театральный этюд или выучите и вместе спойте песню. Создайте конкурентную среду, где дети смогут что-нибудь делать и показывать это другим.
  4. Создайте традицию единения семьи перед сном. Вы можете садиться в круг, обниматься и говорить все вместе «Спокойной ночи» или какую-то приятную вещь, например: «Мы семья, мы любим друг друга». Это единение семьи будет успокаивать детей, и они тогда будут ладить между собой.

что делать, если дети ссорятся и не слушаются

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

Больше по теме: Как объяснить ребенку бранные слова?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить