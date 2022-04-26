Допомога психолога: що буде у випуску від 27 квітня | Все буде добре

У середу, 27 квітня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому Дмитро Карпачов дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

Більше на тему: Допомога психолога: Чи має людина право радіти життю під час війни, якщо має таку можливість?

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.

У середу в новому випуску «Допомога психолога» Дмитро Карпачов поділиться порадами:

Що робити, якщо дитина через війну стала агресивною?

Як вмовити літню людину поїхати з небезпечного місця?

Чи можна робити зауваження чужим дітям?

Що робити, якщо ваше житло зіпсували орки і вам гидко від власної оселі?

Як правильно говорити про війну з 3-річною, 7-річною дитиною та підлітком?

Що робити, якщо ваша дитина хоче долучитися до волонтерства?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомога психолога» 27 квітня о 19:45 на СТБ!

Більше на тему: Допомога психолога: Як спілкуватися українцям з росіянами?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.